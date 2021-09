Casa das Rosas vai ter Simpósio Haroldo de Campos

O Simpósio Haroldo de Campos: a tradução do micro ao macro, realizado pela Casa das Rosas, reúne alguns dos principais estudiosos da obra de Haroldo e tradutores da nova geração para conversas sobre diversos aspectos do legado do poeta e crítico literário Haroldo de Campos como tradutor e pensador da tradução de reconhecimento internacional. Os encontros on-line serão nos dias 21 a 25 de setembro. As inscrições estão abertas neste link e todo o evento é gratuito.

Organizado por Julio Mendonça, poeta, doutor em Comunicação e Semiótica (PUC-SP) e coordenador do Centro de Referência Haroldo de Campos da Casa das Rosas, e por Marcelo Tápia, tradutor, ensaísta, professor, doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada (USP) e diretor da Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, a edição deste ano do Simpósio conta com mesas formadas por vários temas, desde a poesia como código universal, o futurismo russo e a poesia de vanguarda brasileira, até a tradução criativa no Brasil nos dias de hoje.

No encerramento do Simpósio, no dia 25/09, a partir das 17h, ocorrerá o lançamento do livro HC21 – Leitura de Haroldo de Campos, co-organizado por Raquel Campos, Gustavo Reis Louro e Moisés Nascimento, voltado a um mapeamento de novos pesquisadores e admiradores da poesia, da crítica e da tradução de Haroldo. A obra conta com textos de Amara Moira, André Capilé, Natália Agra, Patricia Lino, Péricles Cavalcanti, entre outros escritores, além de uma entrevista com o poeta e professor Ivan de Campos, filho de Haroldo.

Haroldo de Campos

O patrono do museu Casa das Rosas, Haroldo de Campos foi poeta, crítico literário renovador e tradutor, tendo conquistado prestígio nacional e internacional.

Com traduções marcantes de Mallarmé, Maiakóvski, Joyce, Goethe, Dante, Octavio Paz, da Ilíada de Homero e de livros da Bíblia, entre outros, Haroldo se firmou como um dos mais importantes tradutores do século XX. A partir dos conceitos “transcriação” e “plagiotropia”, ele contribuiu no entendimento da tradução na literatura no contexto globalizado, tendo afirmado que “a tradução – vista como prática de leitura reflexiva da tradição – permite recombinar a pluralidade de passados possíveis e presentificá-la como diferença […]”.

A Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura faz parte da Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo

SERVIÇO:

Simpósio Haroldo de Campos: a tradução do micro ao macro- 21 a 25 de setembro. Inscrição aberta até 16/09 por esse link. Plataforma: Zoom Presentes receberão certificado de participação. Mesa. Desbabelizar e transgredir. Terça-feira, 21 de setembro, às 19h.

