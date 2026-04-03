Casa das Rosas tem programação que resgata história do próprio museu

Já conhece a Casa das Rosas? Esse museu com lindos jardins estabelecido em um antigo casarão da Avenida Paulista merece ser visitado não apenas pela beleza do espaço, mas também para conferir a programação que está bem interessante nos próximos dias.

Em 11 de abril, por exemplo, será promovida uma visita com roteiro temático: O fóssil da Casa das Rosas.

O roteiro temático tem como personagem principal os vestígios fósseis presentes nos mármores da Casa das Rosas. A visita traz à tona vestígios marítimos datados de 400 milhões de anos atrás, e tem por objetivo trazer reflexões cruzando informações científicas e históricas, apresentando aspectos das evoluções humanas.A visita é no sábado 11, mas as inscrições vão até dia 10, sexta. A classificação é livre e a visita acontece no primeiro e segundo andar da casa.

No sábado seguinte, dia 18, será promovida a vivência “Pescaria de curiosidades”, das 14h às 15h30, com o Núcleo de Ação Educativa.

A atividade propõe uma experiência lúdica em que os participantes aprendem sobre temáticas relacionadas ao museu enquanto pescam na fonte do jardim. A dinâmica incentiva a curiosidade, o interesse pelo espaço e a apropriação de informações sobre a história e os elementos que compõem a Casa das Rosas. Também grátis.

A Casa

As duas atividades parecem especialmente interessantes porque remontam ao histórico do próprio museu.

A Casa das Rosas foi vendida pela família e desocupada em 1986. Naquele momento, a bucólica Avenida Paulista dos casarões tinha dado lugar ao centro financeiro que conhecemos, em que os edifícios marcam a paisagem.

A verticalização da avenida teve início na década de 1950, com a demolição paulatina dos antigos palacetes. Esse processo foi acelerado na década de 1980, quando o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) passou a indicar a abertura de processos de tombamento no logradouro. A Casa das Rosas foi tombada por este órgão estadual em 1985 e, pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo (Conpresp), em 1990.

Em 1991, após negociação entre os então proprietários e o governo do estado de São Paulo, a Casa das Rosas abriu as portas para o público, com uma programação artística. Desde então, diversas iniciativas culturais passaram a ocupar a edificação e, em 2004, o espaço foi reorientado como “Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura”.

Atualmente, o museu passa por revisão conceitual, com vistas a tornar-se também referência na preservação, pesquisa e difusão de seu território e da cidade de São Paulo, tendo como elemento principal a própria edificação.

A Casa das Rosas abre de terça a domingo, das 10h às 17h30 e os jardins abrem todos os dias das 7h àS 22H.

Fica na Avenida Paulista, 37 – Paraíso. Inscrições para as atividades pelo site casadasrosas.org.br