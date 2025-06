Casa das Rosas tem instalação poética para celebrar LGBT+

A Parada LGBTQIPA+ no Brasil é considerada a maior do planeta e reúne milhares de pessoas na Avenida Paulista, sempre no fim de semana do Corpus Christi. E na própria Avenida Paulista, foi aberta essa semana uma instalação poética que celebra o Mês do Orgulho.

ENTRE AS ROSAS, UM ARCO-ÍRIS é o nome da atividade que está ocupando o pergolado da Casa das Rosas, na área externa do museu, com uma série de imagens históricas que revisitam a trajetória da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo. O evento é organizado pela Casa das Rosas em colaboração com a Diversa, Arte e Cultura e conta com a curadoria de Franco Reinaudo.

Composta por fotografias e textos breves, a instalação propõe um olhar sobre os 29 anos de realização da Parada e os rostos — anônimos e públicos — que contribuíram para transformar esse evento em uma das maiores manifestações de orgulho e cidadania do mundo.

Ao situar o museu como parte viva desse circuito urbano — já que a Parada acontece na Avenida Paulista, endereço da Casa das Rosas —, a instalação reafirma o compromisso da instituição com a diversidade, a memória e os direitos humanos, além de buscar aproximar o público da história e da potência coletiva dessa celebração.

A mostra é gratuita e está nos jardins da Casa das Rosas. Foto: Fátima Tassinari, 2000

Coral

Outra atração na Casa das Rosas será a apresentação do Coral Asa da Palavra homenageia artistas mineiros.

Homenageando artistas de Minas Gerais como Milton Nascimento, Adélia Prado, Lô Borges, Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Santos, Geraldo Carneiro, Fernando Brant, entre outros, o Coral Asa da Palavra apresenta o espetáculo “Ê, Minas”, na próxima terça-feira, dia 24/06, na Casa das Rosas.

No repertório estão músicas como “Para Lennon e McCartney” (Fernando Brant, Márcio Borges e Lô Borges) e “Caxangá” (Fernando Brant e Milton Nascimento).

A apresentação tem classificação livre e entrada gratuita e vai acontecer no espaço cultural da Casa das Rosas, 19h30.

A Casa das Rosas fica naAv. Paulista, 37 – Paraíso, próximo à estação Brigadeiro, da Linha 2 – Verde do metrô.