Casa das Rosas tem cursos grátis para escritores jovens e adultos

Pertinho, de fácil acesso, linda, gratuita e cheia de atividades incríveis. Assim é a Casa das Rosas, localizada no comecinho da Avenida Paulista, ao lado da estação Brigadeiro do Metrô e, portanto, bem perto da região de Vila Mariana. Uma das programações mais famosas do Centro de Apoio ao Escritor (CAE) da Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura é o CLIPE (Curso Livre de Preparação de Escritores), que agora vai abrir inscrições abertas nas categorias adulto e jovem

As inscrições devem ser feitas pelo site do museu (casadasrosas.org.br), no período de 13 de dezembro de 2021 a 5 de fevereiro de 2022. A Casa das Rosas integra a Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciada pela Poiesis.

Com o objetivo do exercício livre da criatividade por meio da palavra escrita, o CLIPE é direcionado às pessoas interessadas pela criação literária em todas as suas etapas e gêneros. A proposta é que autores e autoras iniciantes, até mesmo a parte que busca escrever e publicar obras literárias, recebam capacitação técnica e recursos de profissionalização. É gratuito tanto para o público adulto, quanto para os jovens.

Entre os docentes, estão nomes de escritores como Luiza Romão, Marcelo Maluf, Bruna Mitrano, Rafael Gallo, entre outros.

O resultado das listas de seleção será divulgado até 25 de fevereiro de 2022 no site e nas páginas do museu no Facebook e Instagram, além das pessoas selecionadas serem contatadas pelo Centro de Apoio ao Escritor. As inscrições e os cursos são gratuitos. Ao final, alunos(as) recebem um certificado.

Criatividade

Iniciado em 2013, o Curso Livre de Preparação de Escritores – Adulto colaborou no aperfeiçoamento de 570 escritores, o que resultou em mais de 100 títulos publicados, muitos deles com prêmios de incentivo para publicação. E realizado desde 2014, o Curso Livre de Preparação de Escritores – Jovem ajudou na formação de mais de 240 participantes.

CLIPE Adulto

Para participar das turmas de prosa e poesia, com 40 vagas cada uma, é necessário ter mais de 18 anos e preencher o formulário de inscrição disponível no site do museu Casa das Rosas a partir do dia 13/12.

As pessoas interessadas podem se inscrever para um ou mais gêneros e devem enviar uma pequena amostra do próprio trabalho em prosa e/ ou poesia, seguindo o formato especificado no formulário. O início das aulas está previsto para 5 de março de 2022 e com a duração de oito meses. Haverá encontros presenciais e online às quartas-feiras, das 19h às 21h, e totalmente online aos sábados, das 14h às 16h.

CLIPE Jovem

O CLIPE Jovem continuará integralmente no formato virtual, como foi em 2021. Para fazer parte da turma com 30 vagas, os interessados devem ter a idade entre 14 e 18 anos. O formulário de inscrição também fi cará disponível no mesmo link e durante o mesmo período, entre 13/12/2021 e 05/02/2022. No momento da inscrição, candidatos (as) precisam apresentar uma pequena amostra de textos autorais. Os encontros serão realizados às quintas-feiras, das 14h às 17h, em quatro módulos mensais, com início previsto para 9 de março.

No caso de dúvidas, acesse o campo do Centro de Apoio ao Escritor (CAE) no site do museu.

A Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, 37 – Paraíso. Telefones: 11 3673-1883 e 3803- 8525; casadasrosas.org.br