Casa das Rosas celebra mês do orgulho LGBTQIA+

Junho é conhecido como o Mês do Orgulho LGBTQIA+ e para marcar esse período, no dia 25 de junho, sábado, a partir das 16h, o TRANSarau ocupará o jardim da Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura para incentivar a apropriação da fala, da escrita e da performance por parte dessa população. O espaço estará aberto para performances poéticas, bateção de cabelo e dança. Para participar não é necessária inscrição.

O museu encerra junho com Morfologia da prosa contemporânea, bate-papo que conta com a curadoria de Cidinha da Silva, escritora de obras premiadas, entre elas, Um Exu em Nova York (Biblioteca Nacional, 2019 e PNLD Literário 2021) e O mar de Manu (APCA 2021, melhor livro infantil). A atividade será online e as inscrições estão abertas para cada encontro: 28/06 (link) e 5/07 (link).

No dia 28 de junho, Cidinha da Silva recebe Paulo Lins, roteirista e escritor de livros como Dois amores e Cidade de Deus, este adaptado para o cinema. E ela apresentará concepções da própria obra no dia 5 de julho. Sempre às terças-feiras, das 19h às 21h, o ciclo tem o título inspirado na tese de doutorado de Haroldo de Campos, publicada em livro com o nome Morfologia do Macunaíma. O objetivo do evento é reunir autores de prosa da atualidade que dividirão referências de escrita e processos criativos. Novos encontros estão previstos para ocorrer entre agosto e novembro, a partir de novas curadorias.

Serviço- TRANSarau

Sábado, 25 de junho de 2022, das 16h às 18h

Presencial, no jardim da Casa das Rosas, e sem necessidade de inscrição

Bate-papo

Morfologia da prosa contemporânea – Por Cidinha da Silva. Terças-feiras, 28 de junho e 5 de julho, das 19h às 21h. Conversa com Paulo Lins Dia 28/06 — Inscrição até 27/06, pela internet

Encerramento com Cidinha da Silva. Dia 05/07 — Inscrição até 4/07, pela internet. Plataforma: Zoom | 250 vagas em cada encontro. O acesso será enviado para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição

Restauro

A Casa das Rosas está passando por restauro. O telefone atual para contato é do Anexo da Casa Guilherme de Almeida: 11 3673-1883 | 3803-8525; ou pelo e-mail contato

@casadasrosas.org.br. Jardim do museu aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

SOBRE A CASA DAS ROSAS

A Casa das Rosas — Espaço Haroldo de Campos é um museu dedicado à poesia, à literatura, à cultura e à preservação do acervo bibliográfico do poeta paulistano Haroldo de Campos, um dos criadores do movimento da poesia concreta na década de 1950.

Localizada em uma das avenidas mais importantes da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, o espaço realiza intensa programação de atividades gratuitas, como oficinas de criação e crítica literárias, palestras, ciclos de debates, exposições, apresentações literárias e musicais, saraus, lançamentos de livros, performances e apresentações teatrais. O museu está instalado em um imponente casarão, construído em 1935 pelo escritório Ramos de Azevedo, que na época já tinha projetado e executado importantes edifícios na cidade, como a Pinacoteca do Estado, o Teatro Municipal e o Mercado Público de São Paulo.