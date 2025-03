Casa das Rosas abre inscrições para o Curso Livre de Preparação de Escritores

Entre os outros objetivos A Casa das Rosas, equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Organização Social Poiesis, abre inscrição para a 13ª edição do CLIPE – Curso Livre de Preparação de Escritores, na categoria adulto e presencial, entre os dias 10 e 30 de março.

O CLIPE adulto, oferecido pela instituição museológica desde 2013, já colaborou na formação de mais de 800 pessoas nos últimos doze anos. E nas edições on-line dos anos anteriores alcançou pessoas de países da América Latina e Europa. O curso é totalmente gratuito e a edição de 2025 apresenta a proposta de oferecer uma formação de escrita criativa voltada para as temáticas, linguagens e referências ligadas ao espaço físico e simbólico dos museus. Um dos objetivos é possibilitar um diálogo entre o espaço museológico, a literatura, o patrimônio arquitetônico e a escrita.

Dividido em cinco módulos entre os meses de maio e outubro, a turma do CLIPE adulto será composta por até 30 alunos com aulas semanais às quartas-feiras, das 19h às 20h45, mediadas por profissionais de museus e da literatura. Ao final do curso, os participantes apresentarão texto ou projeto de conclusão com base nas atividades realizadas ao longo dos meses.

Para participar do processo seletivo do CLIPE adulto 2025, os interessados deverão preencher um formulário e sinopse do projeto no site da Casa das Rosas. Dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@casadasrosas.org.br.

Docentes e temas

O corpo docente da edição deste ano traz trajetórias profissionais experientes nos meios literários e museológicos, entre eles: Carol Rodrigues, escritora das obras “A mulher do padre” ( Todavia), “O melindre nos dentes da Besta (7Letras) e “Sem vista para o mar” (Edith), roteirista, professora, curadora e produtora cultural de exposições como a “Ocupação Hilda Hilst”; Janine Rodrigues, educadora, escritora e psicanalista, especialista em diversidade, letramento racial e relações étnico-raciais, além de roteirizar obras como o curta experimental de animação “O filho do vento”, participante de 14 festivais de cinema; e Paulo Fehlauer, mestre em Estudos Literários pela (Unifesp), fotógrafo, produtor audiovisual, artista visual, fundou o Coletivo Garapa por onde desenvolve trabalhos exibidos no MASP, MAM-SP, MIS e

Instituto Moreira Salles, e autor do livro “Extremo Oeste”, com o qual conquistou o prêmio Jabuti em 2023 na categoria escritor estreante.

Os temas dos módulos que a turma encontrará no CLIPE adulto deste ano são: Maio- Territórios da ficção; Junho – Um teto todo seu; Agosto – Roteiros do imaginário; Setembro – Poéticas da curadoria; Outubro – Escrever um museu.

Para mais informações sobre essa e as demais iniciativas da Casa das Rosas, acesse o site do museu: casadasrosas.org.br. Em breve, informações sobre os módulos do Clipe Jovem e do Clipe Online serão divulgadas. Fiquem ligados!

Serviço:

Curso Livre de Preparação de Escritores (CLIPE) – 2025- Categoria: adulto e presencial. Período de inscrição: 10 a 30/3 de 2025. Requisitos: ter mais de 18 anos e interesse pela escrita. Resultado: 17 de abril. As pessoas selecionadas receberão um e-mail e deverão confirmar a matrícula.Início das aulas: quarta-feira (7/5), das 19h às 20h45, na sala multiuso

O Museu Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, 37 – Paraíso. Tel.: (11) 3285-6986. Funcionamento: aberto de terça a domingo, das 10h à 17h30 (permanência até as 18h); O Jardim fica aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h.

Visitas mediadas: públicos espontâneos podem aproveitar para conhecer o Museu nos dias e horários de funcionamento. Grupos precisam agendar previamente, entrando em contato com o Núcleo de Ação Educativa do Museu. Visitas guiadas com a duração de 1h30. Mais informações no site casadasrosas.org.br.