Carteira de Vacinação da Pessoa Idosa foi lançada

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), lançou nesta sexta-feira, 28 de março, a Carteira de Vacinação da Pessoa Idosa, disponível exclusivamente para pessoas acima de 60 anos. O documento conta com as vacinas do calendário de vacinação para essa população e ajuda a reforçar a importância de estar com as doses em dia.

A imunização é essencial para a saúde, especialmente para os idosos, pois protege contra doenças que podem ser mais severas nessa fase da vida.

As vacinas destinadas a esse público são a hepatite B, aplicada em três doses; a difteria e tétano (dT), que deve ser reforçada a cada 10 anos, ou a cada cinco, em caso de ferimentos graves, e a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, e deve ser aplicada em adultos nascidos a partir de 1960. Os idosos também devem se vacinar anualmente contra a Influenza, e a cada seis meses contra a Covid-19.

A Carteira de Vacinação é mais uma das novas estratégias da cidade de São Paulo no cuidado com a pessoa idosa. Ela tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal na população com mais de 60 anos e funciona como lembrete para as vacinas que devem ser tomadas periodicamente.

O idoso que for se vacinar em qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital receberá a carteira.

Vacinação contra influenza

A SMS reforça que nesta sexta-feira (28) teve início a estratégia de vacinação contra a Influenza 2025. Além de idosos acima de 60 anos, fazem parte do grupo prioritário crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; puérperas e pessoas com doenças crônicas; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores de saúde e da educação; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios, a população e os funcionários do sistema prisional.

A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.