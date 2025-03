Carnaval muda trânsito na cidade e deve atrair 16 milhões de foliões

O primeiro dia do pré-carnaval de rua de São Paulo teve blocos lotados, milhares de copos d’água distribuídos para enfrentar o calorão da cidade e muita alegria. Em um dos trios elétricos mais animados deste carnaval, o ator e cantor Tiago Abravanel resumiu o sentimento que toma conta da cidade. “O Carnaval de São Paulo está fazendo história em mais um ano. Estou muito feliz e honrado de poder participar desta festa que é tão importante e tem crescido cada vez mais, com mais segurança, mais organização. Que a gente possa ser feliz antes, durante e depois do carnaval, celebrando sempre com consciência, respeito e muita alegria”, declarou.

Antes, ele aproveitou para homenagear o avô, o ícone da televisão brasileira, Silvio Santos, que faleceu no ano passado, com as várias marchinhas que do seu repertório para o público que participou do Bloco do Abrava, na Avenida Faria Lima.

A Prefeitura criou o site oficial carnavalsp.com com informações sobre locais, horários e itinerários dos blocos de rua.

Mais de 100 blocos percorreram as ruas da capital no pré Carnaval. Somando os dias principais de folia – até 4 de março, e o pós carnaval, dias 8 e 9, o público total deve atingir 16 milhões de pessoas. A organização e segurança na festa, realizada pela Prefeitura de São Paulo, foram bastante elogiadas pelos foliões.

Com a previsão de altas temperaturas nos dias de pré, carnaval e pós, a Prefeitura de São Paulo está fazendo uma grande operação para ajudar a amenizar os efeitos do calorão enquanto os foliões curtem seus bloquinhos preferidos nas ruas da cidade. Além de borrifadores e caminhões lançando jatos d’água, serão distribuídos 2,2 milhões de copos de água em 158 tendas. Em parceria com a Sabesp, haverá 2 caminhões com torneira e 5 bebedouros. A Prefeitura também tem uma parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) para a distribuição de água. Somente neste sábado, foram fornecidos quase 160 mil copos de água a todos os foliões que procraram as tendas de atendimento.

A Prefeitura montou uma megaestrutura para moradores e turistas aproveitarem o maior Carnaval do Brasil. A cidade terá números recordes da festa deste ano: público estimado de 16 milhões de pessoas, entre elas 1,5 milhão de turistas, distribuídas em 601 blocos de rua, previsão de R$ 3,4 bilhões na economia da capital, o maior retorno financeiro da história da cidade, além da geração de 50 mil empregos. Veja mais informações sobre o Carnaval neste link.

Água gratuita

Por conta das altas temperaturas, a distribuição gratuita de água foi um dos principais motivos para a vendedora Stefani Lins, 24 anos, moradora do bairro do Carrão, na Zona Leste, ir pular no Casa Comigo. “Achei muito interessante saber que há distribuição de água em pontos estratégicos e de graça. Muito melhor do que ter que ficar pagando R$ 5 cada vez que sentir sede.”

Quem também ficou surpresa com a estrutura organizada pela Prefeitura na Avenida Henrique Schaumann foi a chefe de cozinha Inês Chaves Prado, 46. “Estava esperando que seria bagunçado, mas é organizado demais. Meu recado para quem está em dúvida, se deve vir ou não é: venha! É tudo muito tranquilo, a gente só tem que pensar em se divertir”, garantiu.

Uma estrutura ainda melhor do que nos anos anteriores, assim como a existência de postos médicos e produtos vendidos a preços tabelados agradaram a coordenadora Meire Peixoto, 38 anos, que saiu de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para se divertir no Bloco do Abrava. “A estrutura está muito boa, muitos guardas, comida, bebida. É um momento de lazer para crianças e idosos. Tudo bastante seguro”, disse.

Os postos de atendimento médico chamaram a atenção da administradora Silvana Vendramini, 52 anos, que esteve no Bloco Casa Comigo, na Rua Henrique Schaumann. “Está muito melhor do que das outras vezes. Vou participar de vários blocos e também vou ao sambódromo. O carnaval de São Paulo é o maior show da terra.”

Já a assistente administrativa Elaine Oliveira, moradora da Zona Oeste, participou da festa pela primeira vez, no Casa Comigo, e garantiu: vai voltar. “Está tudo maravilhoso, organizado. Há muitos guardas civis circulando, banheiros químicos, isso faz toda a diferença. No próximo ano estarei aqui novamente”, afirmou.