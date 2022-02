Carnaval e happy hour com sabor nordestino

Calor, alegria, vontade de experimentar coisas novas… Carnaval sempre foi tempo de alegria e esse ano, embora não haja programação oficial, blocos na rua, dá para investir em um programa original durante o feriadão – que está mantido. Que tal um happy hour com sabores nordestinos? A charmosa e recém criada Cuscuzlícia, primeira cuscuzeria de São Paulo, pode ser opção certeira pra curtir esse clima descontraído e quente. A casa conta com um cardápio bem completo, que vai das porções para curtir um happy hour com os amigos aos pratos típicos bem servidos, para matar a fome de qualquer folião precisando repor energias.

Que tal curtir um final de tarde com amigos, parceiros e saboreando, bem tranquilamente, uma porçãozinha acompanhada de algo bem refrescante? Entre as porções, a Cuscuzlícia tem a completíssima Chapa Sento Sé, que leva esse nome em homenagem à cidade de origem do criador da casa, Otto Goes Gama. Reúne carne de sol, bacon, calabresa e macaxeira frita, servidos em uma chapa quente como sugere o nome.

Outra delícia muito requisitada pela clientela e que está na moda é a porção de dadinho de tapioca com molho de geleia de pimenta.

O bolinho da casa é de macaxeira, ou seja, mandioca. Vem recheado com carne seca e também acompanha um saboroso molho de pimenta.

Na porção “Se avexe não” , a macaxeira vem salteada na manteiga, com bacon e parmesão ralado. O queijo coalho, acompanhado de melaço, é o ingrediente da porção “Meu Rei”. E, claro, não poderia faltar a Invocada: batata frita com bacon, recoberta de parmesão ralado.

Bebidas

Mas, e para beber? Os destaques da casa começam pela caipirinha – e olha que as pedidas são bem originais e levam frutas típicas e componentes da culinária nordestina.

Experimente, por exemplo, a Juliette, que leva Limão, rapadura, água de coco com cachaça. Ou a Marta, que tem uma combinação incrível de limão, caju, gengibre e cachaça – lembrando que dá para substituir a cachaça por vodka ou saquê.

Em vez de caipirinha, busca algo diferente? Peça pelo Nelson Rodrigues, com tequila, laranja, limão, canela e coentro. Ou pelo Castro Alves, que mescla caju, melaço, limão, xarope de gengibre e vodka. São algumas das opções de drinks, mas há ainda clássicos como Piña Colada, Gin Tonica, Negroni… E, claro, nesse calor não podem faltar cervejinhas bem geladas!

Bebidas não alcoólicas também estão no cardápio para um happy hour típico: Cajuína, Água de Coco e o famoso Guaraná Jesus dividem a lista com sucos de Cacau, Cajá, Caju, Graviola, Umbu, Acerola, Siriguela e outros sabores tradicionais.

Outras pedidas

Além dessas pedidas ideais para um bom encontro romântico ou entre amigos, a Cuscuzlícia também traz muitas opções para quem busca refeições completas.

São mais de 20 opções de cuscuz típico nordestino, com vários acompanhamentos possíveis: frango, bacon e calabresa, carne de panela, costelinha barbecue, queijo coalho, carne de sol… Tem até carne de jaca, para vegetarianos e veganos.

Entre os pratos típicos, Baião de Dois, Galinha com Maxixe, Vaca Atolada, Escondidinhos de macaxeira e muito mais. A Cuscuzlícia ainda oferece tapiocas doces e salgadas com diversas opções de recheio, açaí, bolo de rolo, creme de cupuaçu…

Pra terminar a refeição em alto estilo, que tal um Café na Meia: blend arábico no coador, preparado na mesa, com rapadura? Ou um licor de jenipapo, cajá ou tamarindo?

Vá até lá pra conferir o cardápio completo e se decidir.

A Cuscuzlícia abre de segunda a sábado das 11h30 às 21h e sexta e sábado até 22h.

Fica na Rua Primeiro de Janeiro, 425 – Vila Clementino. Pedidos para retirar via WhatsApp: 11 95426-3122. E, no iFood: bit.ly/cuscuzlicia. Siga também o instagram para mais informações: @cuscuzlicia