Carnaval de rua: fim de semana ainda tem várias atrações locais

Engana-se quem acha que o Carnaval já acabou. A cidade de São Paulo ainda tem uma programação de blocos de carnaval de rua, prevista para o próximo fim de semana. Tem opção para crianças, inclusive, e aquele tom de carnaval de antigamente, com marchinhas para curtir os dias quentes previstos. Descrição do Bloco:

Esse ano, o Carnaval de Rua da cidade contou com 767 blocos inscritos, com mais de 800 desfiles previstos para animar os foliões da capital e turistas.

Ao todo, 767 blocos se apresentarão em diferentes datas, com o número total de desfiles atingindo a marca de 860. Vale destacar que o número de blocos não corresponde exatamente ao número de desfiles, já que um bloco pode se apresentar mais de uma vez. O ano com o maior número de blocos inscritos foi 2020, com 644. Depois veio a pandemia, quando a cidade ficou dois anos sem desfiles. Em 2023, foram 475 inscritos e, em 2024, foram 579.

Para conferir a programação completa, visite carnavalderua.com. E veja abaixo algumas das pedidas para curtir o último fim de semana da folia.

Blocos

Uma das opções para aproveitar em família é o Bloco Caraviva – Infantil, nesse sábado, 8, das15h às 18h, com saída da Av. Odila, 769, no Planalto Paulista. É um bloco idealizado por educadoras e fará trajeto pelas Av. Odila, Al. dos Indígenas e R. Joaquim de Almeida, já me Mirandópolis.

Já o Bloco Confraternidade deve reunir umas 1000 pessoas em Moema no domingo, 9, das 13h às 18h, e saída da Al. Anapurus, 1488

Formado em 2011, o bloco tem intuito de resgatar a tradição dos blocos de carnaval, seus integrantes e foliões desfilam pelas ruas do bairro, ao som das tradicionais marchinhas, sambas e enredos de carnaval, acompanhados de bateria e carro de som.

Deve reunir mais de 5 mil pessoas e passará pelas Al. Anapurus 1488, pasando pelas Av. Jurema, Al. dos Aicás, Av. Miruna, Al. dos Anapurus 1488.

Já o Esporte Clube Cultura Social Bloco Unidos de Vila Guarani sai sábado, das 13h às 18h na Pça. Barão de Japurá e espera reunir 500 pessoas

No mesmo bairro, o Arrastão da Vila Guarani desfila domingo, dia 9, das 14h às 18h, a partir da Av. do Café, 600, passando pelas ruas R. Humberto de Campos, R. Domingos de Santa Maria, R. Abraão Miguel do Carmo, R. Soares de Avelar e R. Eduardo Pereira, com expectativa de atrair 5 mil pessoas.

Na Vila Mascote, tem o Bloco Carnaval Seu Bebelier, no sábado, 8, das 15h às 18h, passando pelas R. Damasceno Vieira, 751, R. Tinguá, Av. Mascote, R. Damasceno Vieira.