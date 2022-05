Capital tem “Semana do Brincar”

De 21 a 28 de maio, a Prefeitura de São Paulo realiza a Semana Municipal do Brincar, evento anual que tem como objetivo sensibilizar para o direito ao brincar e visibilizar a cultura da infância, mobilizando a sociedade em torno da importância do desenvolvimento integral das crianças. A Semana Municipal do Brincar está alinhada com a Semana Mundial do Brincar, organizada pela Aliança pela Infância, e o tema escolhido para esta edição é “Confiar na Força do Brincar”.

Este ano, por conta do momento de reabertura gradual em relação à pandemia, a semana contará tanto com atividades presenciais como online, estas voltadas para cuidadores/as e gestores/as públicos/as. As atividades são abertas, gratuitas e variadas com o objetivo de atingir as crianças e também todos/as aqueles/as que convivem com crianças, que se interessam pela cultura do brincar e que atuam profissionalmente na promoção de políticas públicas voltadas para a infância, sua proteção integral e a garantia do direito ao brincar.

A iniciativa reúne atividades propostas pelas secretarias de Governo, Educação, Assistência Social, Saúde, Direitos Humanos e Cidadania, Inovação e Tecnologia, que compõem a Comissão Técnica da Primeira Infância, e por outras pastas, como Cultura, Esportes e Lazer e Verde e Meio Ambiente, que serão ofertadas de forma descentralizada em espaços e equipamentos públicos diversos.

Além da programação presencial, que é aberta e gratuita e inclui contação de histórias, atividades esportivas e oficinas para as crianças, a programação online contará com vídeos com propostas de brincadeiras para crianças, produzidos pelos Serviços de Assistência Social à Família (SASFs), da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e rodas de conversa com profissionais e especialistas.

A primeira roda será voltada a todos que convivem com crianças – famílias, cuidadores/as, educadores/as e demais profissionais – para discussão sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil e humanos. A segunda roda será destinada a gestores/as públicos/as e trata da institucionalização de políticas que favorecem o direito ao brincar e a proteção integral da infância.

Acesse a programação completa da Semana Municipal do Brincar 2022