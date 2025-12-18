Capela do Socorro ganha UBS para 11 mil atendimentos por mês

Foi inaugurada na semana passada a Unidade Básica de Saúde. Jardim Kioto – Ignês Fontana Tatto, localizada na rua Dunkerque, na Zona Sul da capital. Essa é a 480ª UBS da cidade de São Paulo, totalmente equipada e pronta para oferecer atendimento em Atenção Básica, incluindo consulta médicas, odontológicas e de saúde mental para a população. Até 2016, a cidade contava com apenas 451 UBSs.

A nova unidade contará com seis consultórios médicos, consultório odontológico, salas de ginecologia, classificação de risco, saúde da mulher, sala de vacinação, sala de curativos, sala de medicação, além de raio-X odontológico, farmácia, entre outros espaços. O equipamento também conta com banheiros acessíveis, garantindo o acolhimento necessário e uma estrutura moderna para o atendimento dos munícipes.

Com investimento de mais de R$ 13 milhões, a UBS Jardim Kioto, gerenciada pela Associação Saúde da Família (ASF) se soma aos mais de 50 equipamentos públicos de saúde da região da Capela do Socorro. Estarão disponíveis na unidade um total de 83 profissionais, inclusive cinco equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e três equipes de Saúde Bucal. Serão cinco médicos generalistas, três cirurgiões-dentistas, cinco enfermeiros, 11 técnicos de enfermagem, 30 agentes comunitários de saúde (ACSs), além de fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, farmacêuticos, técnicos de farmácia, e profissionais de apoio.

“É uma alegria inaugurar a 480ª UBS de São Paulo”, disse o prefeito Ricardo Nunes, enfatizando a mobilização da comunidade para a conquista do novo equipamento. “ É um exemplo do que é uma boa política, que leva conquistas para a população”. Para o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, “Com os investimentos que vêm sendo feitos pela Prefeitura de São Paulo, conseguiremos dar assistência a toda a população SUS dependente da região.”

Deyse Ouro supervisora da Capela do Socorro, ressalta a ampliação na cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) com as novas UBSs da região. “Hoje, a Capela do Socorro alcança 70% de cobertura da ESF e avança para chegar a 100% com as novas unidades”. Também lembra o papel essencial do agente comunitário de saúde junto à comunidade. “Por ser da região, ele acompanha a população em suas necessidades e sempre que necessário leva as questões para dentro da unidade”, lembra a supervisora, acrescentando que, em um território marcado por extensas áreas de preservação ambiental, as equipes de ESF também são importantes pela presença do agente de promoção ambiental (APA), contribuindo para um cuidado mais completo e adequado às necessidades locais.