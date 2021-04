Campanha solidária busca doações de cestas básicas

No ano passado, os voluntários integrantes da Horta comunitária da Saúde se mobilizaram para montar, comprar e doar cestas básicas para moradores da Comunidade Mauro, na mesma região. Agora, com o recrudescimento da pandemia e com a falta de auxílio emergencial nos primeiros meses do ano, o perigo da fome voltou e novamente o grupo está mobilizado.

A “Campanha Solidaria Doação de Cestas Básicas para a Comunidade Mauro” está no ar pelo site https://campanhacestabasica.minhalojanouol.com.br/ O processo é super simples e o site seguro, com sistema criptografado.

A cesta disponível custa R$ 50,90 e será destinada às famílias em situação de vulnerabilidade que vivem nas duas comunidades localizadas ao final dal Avenida José Maria Whitaker, na divisa entre Mirandópolis, Planalto Paulista e Saúde.

Ao serem compradas neste link, as cestas básicas irão para uma conta da Comunidade Mauro, e serão entregues periodicamente e direto na Comunidade.

Um grupo de lideranças e agentes comunitárias da saúde vai ajudar na destinação das cestas aos mais necessitados. Outras informações no grupo de Facebook da Horta Comunitária da Saúde.