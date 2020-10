Campanha no terminal Jabaquara da EMTU aborda educação para o trânsito

Brincadeiras em forma de comédia teatral vão orientar sobre os cuidados necessários em meio ao tráfego intenso das cidades

Passageiros do Terminal Metropolitano Jabaquara, no Corredor ABD, poderão assistir nesta sexta-feira (30) a esquetes teatrais sobre os cuidados e dicas para se deslocar com segurança no trânsito. A ação é uma parceria da EMTU/SP com a Cia. Sopa de Comédia.

O espetáculo “Cantando no Trânsito” explora os perigos a que as pessoas estão expostas no trânsito e de que forma elas podem se proteger, como sempre atravessar na faixa de pedestres, aguardar a sinalização adequada dos semáforos e evitar distrações com o uso do celular. Os atores aproveitarão a interação com os passageiros para alertar sobre a necessária proteção ao novo coronavírus, destacando a importância do uso da máscara, do álcool em gel e do distanciamento social.

A Cia Sopa de Comédia é um grupo teatral com mais de dez anos de história e apresentações que têm como foco alertar e conscientizar os espectadores sobre diversos temas. O grupo também apresenta peças voltadas ao público infantil e infanto-juvenil, sendo as escolas seu principal espaço de atuação.

