Campanha do Agasalho do Oba Hortifruti entra na reta final das arrecadações

A Campanha do Agasalho 2026 do Oba Hortifruti entra na reta final das arrecadações. Até o dia 15 de agosto, os clientes e colaboradores ainda podem contribuir com a doação de agasalhos, cobertores e outros itens de inverno em bom estado em qualquer unidade da rede.

Com o mote “Do tamanho do seu coração”, a iniciativa busca mobilizar a solidariedade e ampliar a arrecadação de peças que serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o período de frio. As doações podem ser feitas nas caixas de coleta instaladas em todas as lojas do Oba Hortifruti.

Na última edição, a campanha arrecadou mais de 5,3 toneladas de donativos, resultado que reforça o engajamento de clientes, colaboradores e parceiros na iniciativa. Neste ano, a expectativa é fortalecer ainda mais essa corrente de solidariedade durante os últimos dias da ação.

Todas as doações são destinadas à Cruz Vermelha, responsável pela retirada, triagem e distribuição dos itens para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Estamos nos últimos dias da campanha e ainda há tempo para fazer a diferença na vida de quem enfrenta o inverno em situação de vulnerabilidade. Uma única peça pode representar acolhimento e conforto para alguém. Esperamos que mais pessoas se juntem a essa corrente de solidariedade até o encerramento da ação”, afirma Janaína Borges, diretora de Marketing do Oba Hortifruti.

A campanha recebe agasalhos, casacos, calças, moletons, cobertores, gorros, luvas e demais itens de inverno em bom estado de conservação.

SERVIÇO

Campanha do Agasalho 2026 – Oba Hortifruti – Data: até 15 de agosto – Onde doar: todas as unidades do Oba. Confira alguns endereços na região:

Vila Mascote: Av. Santa Catarina, 1415

Interlagos: Av. Interlagos, 500 (Jardim Marajoara)

Campo Belo: Rua Dr. Jesuíno Maciel, 1285

Moema / Indianópolis: Avenida Macuco, 655

Vila Cordeiro / Chucri Zaidan: Av. Dr. Chucri Zaidan, 902

Vila Mariana (Unidade 1 – Farm): Rua Domingos de Morais, 2931

Vila Mariana (Unidade 2 – Farm): Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 925

Unidade Farm Itaim II: Rua Clodomiro Amazonas, 1.132 – Itaim Bibi

Unidade Juscelino Kubitschek: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830

Sobre o Oba Hortifruti

A rede é referência em qualidade e variedade de produtos, e oferece diariamente um atendimento mais próximo, que prioriza o relacionamento com o cliente, garantindo o equilíbrio perfeito entre sabor e saúde para a vida das pessoas.

Acredita que reunir a família e os amigos ao redor da mesa é um momento gostoso e saudável. Referência em saudabilidade e prazer em comer bem, o Oba é fonte para quem deseja manter uma boa alimentação.

Em agosto de 2025, o Oba foi eleito pelos paulistanos o melhor hortifrúti pela 5ª vez, segundo a pesquisa DataFolha.

Atualmente, a marca possui mais de 75 lojas espalhadas pelos Estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

Com mais de 45 anos de história, o Oba expandiu sua atuação no mercado com setores de frios e laticínios, açougue, adega, mercearia, importação própria, pré-lavados, lanchonete, floricultura, padaria e restaurante, que complementam o setor de hortifrúti.