Campanha de vacinação no Plaza Sul Shopping é hoje até as 15h

Em parceria com a UBS Água Funda, ação acontece em formato drive thru e para pedestres, das 10h às 15h.

Hoje o Plaza Sul Shopping realiza mais uma etapa da campanha de vacinação contra influenza, em parceria com a UBS Água Funda. Nessa fase, a vacinação é aberta a todos os púbicos e acontece no formato drive thru, também com acesso a pedestres, das 10h às 15h.

Desde o início do ano, centenas de pessoas já foram vacinadas contra Influenza no Plaza Sul Shopping neste modelo de drive thru. “Essa é quarta ação que realizamos em parceria com a UBS Água Funda e a iniciativa é realmente um sucesso. Estamos muito contentes em poder colaborar mais uma vez, facilitando o acesso das pessoas a serviços de saúde essenciais como a vacinação”, comenta Eduardo Dias Jorge, superintendente do Plaza.

A ação é gratuita e acontece na entrada do shopping, área de embarque e desembarque, com acesso via Praça Leonor Kaupa. O público pode comparecer tanto de carro quanto a pé.

Serviço

Campanha de vacinação contra Influenza

Plaza Sul Shopping

Local: entrada do shopping – área drop off

Endereço: Praça Leonor Kaupa, nº 100 – Jardim da Saúde

Data: 23/07/2020

Horário: das 10h às 15h