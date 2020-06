Campanha de vacinação contra gripe comum vai até dia 30 de junho

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da Cidade de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) em todo o município até 30 de junho. A ação que teve início em 23 de março já aplicou 3,3 milhões de doses da vacina. Nem todos os grupos prioritários atingiram a meta de 90% de cobertura vacinal que entre as crianças está em 40%, entre as gestantes, em 35%, puérperas em 34% e adultos está em 33%.

A vacinação da Influenza não protege contra o coronavírus, mas vai auxiliar os profissionais de saúde no diagnóstico para a covid-19, ao descartarem os vários tipos de gripe na triagem da população vacinada.

A dose que protege contra a Influenza A H1N1 é aplicada nas 468 unidades básicas de saúde (UBS) da capital em pessoas de todos os grupos prioritários. Encontre no Busca Saúde a unidade mais próxima de sua residência.

Campanha

A primeira fase da campanha começou em 23 de março para idosos e profissionais de saúde. No dia 30 de março foram adicionados ao grupo os profissionais das forças de segurança e salvamento.

A segunda fase começou em 16 de abril para portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, também caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e povos indígenas.

A terceira fase da campanha, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, teve início no dia 11 de maio para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias e pessoas com deficiência, e, partir do dia 18 de maio, começaram a ser vacinados os professores de escolas públicas e privadas, e adultos de 55 a 59 anos.