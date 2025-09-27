Câmara na Rua: projeto estará na zona sul

No próximo sábado (27/9), o projeto Câmara na Rua retorna à zona sul. A sexta edição acontecerá no CEU Guarapiranga – Florinda Lotaif Schain, localizado na Estrada da Baronesa, 1120, Parque Bologne.

Criado pelo Ato nº 1.657/2025, o Câmara na Rua tem como objetivo aproximar a Câmara de Vereadores da população, especialmente das comunidades periféricas, promovendo um diálogo aberto sobre as demandas locais.

Como o Câmara na Rua funciona?

O Câmara na Rua leva setores do Legislativo (Plenário, Comissões, Biblioteca, entre outros) para os CEUs (Centros Educacionais Unificados) da cidade, sempre no fim de cada mês. Assim, o cidadão que vive naquela região terá a oportunidade de contribuir com sugestões para melhorar a cidade.

Em uma espécie de feira interativa, os munícipes poderão tirar todas as dúvidas sobre o trabalho do Legislativo paulistano. É uma ótima oportunidade para a comunidade falar diretamente com os vereadores.

Já na Tribuna Popular, os munícipes podem apresentar as demandas de interesse local, seguindo uma ordem cronológica de inscrição, e por até dois minutos.

Além disso, antes de finalizar a sessão pública especial, o presidente da sessão poderá passar a palavra às autoridades presentes para eventuais esclarecimentos à população.

Para mais informações, acesse o hotsite Câmara na Rua: https://www.saopaulo.sp.leg.br/camaranarua/.

Transmissão

Para quem não puder estar presente, haverá transmissão ao vivo pelo canal 8.3 (TV aberta digital), no canal Câmara São Paulo no YouTube, além da cobertura pelas redes sociais.

Serviço:

Câmara na Rua na zona sul

Data: 27/9

Horário: 9h

Local: CEU Guarapiranga – Florinda Lotaif Schain -Estrada da Baronesa, 1120, Parque Bologne.