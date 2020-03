Câmara Municipal de São Paulo passa a ter acesso limitado

O Palácio Anchieta, desde segunda feira (16/3), está restringindo o acesso da Câmara Municipal de São Paulo. A Casa do legislativo paulista já havia adotado uma série de medidas educativas e preventivas ao coronavírus, como distribuição de álcool em gel, e agora passa adotar medidas restritivas.

A entrada será limitada a vereadores, funcionários e fornecedores. As atividades legislativas, como sessões e reuniões das comissões, não serão interrompidas. No entanto, eventos coletivos como sessões solenes, reuniões de lideranças partidárias e visitação institucional estão suspensos.

O Ato da Mesa Diretora (1461/2020) assinado nesta quinta-feira (12/3) também instituiu oficialmente um comitê de acompanhamento e controle do COVID-19. Além do ato, na quarta-feira (18/3), será votado um Projeto de Resolução que estabelece que, enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública, os projetos de lei do Executivo que abordarem o assunto tramitarão em regime de urgência e poderão ser deliberados por meio do sistema virtual.