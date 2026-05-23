Cafezal da Vila Mariana aberto ao público

Colher café no meio da cidade de São Paulo pode parecer improvável, mas é exatamente essa a proposta do tradicional Sabor da Colheita, que chega à sua 18ª edição no próximo sábado, 23 de maio, no cafezal urbano do Instituto Biológico (IB-APTA), na Vila Mariana. O evento, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, marca oficialmente o início da safra paulista de café e convida o público a vivenciar diferentes etapas da produção cafeeira sem sair da capital.

Realizado no maior cafezal urbano do mundo, o evento reúne atividades práticas, degustações, orientações técnicas e atrações voltadas à valorização da cafeicultura paulista. A programação começa às 8h e inclui oficinas de colheita no campo, demonstrações de beneficiamento, rodas de conversa e experiências sensoriais com cafés produzidos em diferentes regiões do estado.

Durante as oficinas práticas, os participantes poderão colher café diretamente nos pés cultivados no Instituto Biológico e acompanhar etapas iniciais do processamento até a secagem em terreiro suspenso. As atividades serão realizadas em grupos ao longo da manhã, com orientação técnica de especialistas da Secretaria de Agricultura.

O público também poderá degustar cafés regionais, incluindo amostras de produtores premiados no Concurso Estadual de Qualidade do Café de São Paulo, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento e que já soma 24 edições. O evento contará ainda com a participação de produtores de cafés paulistas reconhecidos com selo de Indicação Geográfica (IG), certificação que valoriza a origem, a qualidade e a identidade regional da produção.

A programação também inclui estandes institucionais, conteúdos técnicos sobre cafezal regenerativo e uma roda de conversa com o pesquisador Celso Vegro, do IEA-APTA, sobre a história, a economia e os desafios da cafeicultura paulista.

Quem não conseguir ir nesse sábado pode se inscrever para a próxima visitação, que acontece em 13 de junho. É preciso preencher o formulário online aqui.

Serviço – 18º Sabor da Colheita. Data: sábado, 23/05, a partir das 8h Local: Instituto Biológico de São Paulo – Cafezal Urbano. Endereço: Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana. Grátis e sem necessidade de inscrição prévia