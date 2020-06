Cachorródromo da Chácara Klabin ganha nova calçada

Atualmente a região da Vila Mariana já conta com 10 espaços, os chamados cachorródromos, próprios para os donos levarem e brincarem com seus cães. Para que esses lugares de convívio durem é necessário cuidado e manutenção.

No início dessa semana o cachorródromo da Praça Giordano Bruno, conhecido como Espaço Pet Manchinha, na Chácara Klabin, recebeu melhorias para melhor aproveitamento da população. No entorno da área cercada foram colocados pisos intertravados, formando um calçamento. “É uma pequena melhoria, mas que garante mais conforto às pessoas que vão passear com seus cachorros no espaço”, diz o subprefeito da Vila Mariana, Diogo Soares.

A Subprefeitura informou ainda que irá inaugurar outro cachorródromo, na Praça Prof. Mario Autuori, na Saúde. Espaços específicos para cachorros garantem a segurança dos animais e também das outras pessoas, pois, mesmo não sendo permitido andar com seu pet sem coleira em via pública, muita gente não respeita essa regra.

Atualmente, na nossa região temos 10 espaços específicos para cachorros: