Bruno Covas tem novo câncer detectado

No início desse segundo mandato, o prefeito Bruno Covas ficou afastado por dez dias depois de ter realizado sessões de radioterapia, dentro do tratamento que tem feito para tratar um câncer detectado em maio do ano passado em seu sistema digestivo.

Nessa quarta, 17 de fevereiro, depois da realização de exames para controle do tratamento, um novo nódulo foi detectado no prefeito, dessa vez no fígado.

Covas tem cumprido poucas agendas externas e se concentrado em reuniões com sua equipe.

A equipe que cuida da saúde do prefeito, do Hospital Sírio Libanês, informou que será necessário retomar as sessões de quimioterapia convencional pelos próximos dois meses e que, ao final do período, novos exames serão realizados.

Em seu Instagram, o prefeito comentou a situação. “Mais um desafio a ser superado. Vou enfrentá-lo como sempre: confiante, de cabeça erguida e grato pelo apoio e carinho de todos vocês”, escreveu Covas.

E ainda citou Abraham Lincoln: “O êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho”.

Confira o boletim médico expedido pelo Hospital, na íntegra:

O Prefeito Bruno Covas foi internado na terça-feira, dia 16, dentro de sua rotina de tratamento para realização de exames de controle. Clinicamente o prefeito está bem disposto, alimentando-se bem e recuperando peso após período de radioterapia.

Os exames de imagem realizados nesta quarta-feira, dia 17, evidenciaram sucesso da radioterapia no controle dos linfonodos, próximos ao estômago. Foi detectado também o surgimento de um novo nódulo no fígado, cuja presença enseja ajuste no tratamento.

A imunoterapia será interrompida e um novo protocolo de quimioterapia convencional terá início. Inicialmente estão prescritas quatro sessões de 48 horas, com intervalos de 14 dias entre cada uma. Novos exames de imagem para controle serão realizados ao final deste ciclo.

O prefeito iniciou a quimioterapia na tarde desta 4ª feira, 17, e deverá ficar internado até sábado. Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, Dr. Artur Katz, Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Prof. Dr. João Luis Fernandes da Silva e pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.

Dr. Fernando Ganem Dr. Angelo Fernandez

Diretor de Governança Clínica Diretor Clínico