Bruno Covas está afastado por repouso após radioterapia. Subprefeitos se mantêm

O prefeito reeleito Bruno Covas está licenciado do cargo e deve voltar na próxima sexta-feira, 29 de janeiro. Depois das urnas, Covas passou a realizar sessões de radioterapia para dar continuidade ao tratamento de um câncer na cardia, diagnosticado há pouco mais de um ano.

À frente da cidade está o vice, que na gestão passada ocupava uma vaga na câmara municipal, Ricardo Nunes.

Em suas redes sociais, o prefeito anunciou que o afastamento foi sugerido pela equipe médica do Hospital Sírio Libanês, para descanso após as sessões. Nas primeiras semanas do ano, Covas desenvolveu basicamente agendas internas, em despachos com secretários e outros membros da equipe.

Antes disso, em 1 de janeiro, ele participou presencialmente da cerimônia de posse na Câmara Municipal de São Paulo.

O prefeito ainda anunciou que seguirá com o tratamento imunoterápico que vinha realizando. Até fevereiro de 2020, Covas fez sessões de quimioterapia que fizeram os nódulos reduzirem, mas o câncer não havia desaparecido por completo.

Em dezembro, os exames mostraram, segundo a equipe médica, “eficácia da imunoterapia, com estabilização dos linfonodos”, mas ainda assim foi anunciada a mudança do tratamento com as sessões de radioterapia.

O mais recente boletim médico, datado de 18 de janeiro, informa que o prefeito deverá retomar as sessões de imunoterapia e fazer exames do controle, a partir de agora.

Subprefeituras

Nas subprefeituras, houve pouca mudança. O secretário continua sendo Alexandre Modonezzi, que já estava à frente da pasta na gestão anterior. Modonezzi já foi subprefeito de Vila Mariana, durante o mandato de José Serra.

A subprefeitura do Jabaquara continua sob o comando de Heitor Sertão. Ele havia assumido em abril, quando o então subprefeito Arnaldo Faria de Sá deixou o cargo para concorrer a verença. Faria de Sá foi eleito e assumiu em 1 de janeiro.

A subprefeitura de Vila Mariana, da mesma forma, também se mantém com Diogo Batista Soares. Ele igualmente havia assumido em abril, depois de Fabricio Cobra Arbex deixar o comando.

Emendas parlamentares

A Proposta de Lei Orçamentária enviada pelo prefeito Bruno Covas no final do ano passado à Câmara Municipal teve alterações, com acréscimo de verbas incluídas por emendas parlamentares.

No caso do Jabaquara, por exemplo, após apreciação e aprovação da Proposta de Lei Orçamentária Anual 2021 (PL (Projeto de Lei) 643/2020), que estima as receitas e fixa as despesas da capital, a Subprefeitura de Jabaquara terá um orçamento da ordem de R$ 32,6 milhões, um aumento de 20,42% em relação aos R$ 27 milhões propostos inicialmente pelo Executivo.

O aumento do valor na peça orçamentária se deve às emendas parlamentares incluídas no projeto em dezembro do ano passado, da ordem de R$ 1,6 milhão.

O montante será empregado na requalificação e promoção da ocupação dos espaços públicos, que envolve a realização de reformas e instalação de equipamentos na região, manutenção e operação do serviço de guias e sarjetas, serviços de saneamento básico com a manutenção do sistema de drenagem entre outras ações.