Brunch de domingo em hotel no Paraíso é opção de lazer e gastronomia

Viajar ainda é complicado e, ao passear ou buscar um programa de lazer, gastronomia e cultura fora de casa, todo cuidado é necessário. Mas, vários estabelecimentos estão com propostas interessantes para garantir alternativas seguras. Na região do Paraíso, uma boa proposta pode ser curtir o brunch dos domingos no Must Bar, restaurante interno do Hotel Tivoli Mofarrej.

Ali, a proposta é oferecer boa comida em ambiente agradável, com clima despretensioso, aberto também para não hóspedes. O valor – de R$ 290 por pessoa – não é barato, mas é encarado pelos adeptos realmente como uma maneira de curtir um domingo diferente e sofisticado.

Realizado ao lado da piscina externa, o brunch oferecido aos domingos é a opção perfeita para os que buscam culinária sofisticada e ambiente agradável e seguro. E para combinar harmoniosamente com o menu e a descontração do momento, é servido o Ketel One Botanical Spritz, coquetéis leves, frutados e ideais para um brinde alegre de final de semana.

Os drinks são elaborados com o destilado produzido a partir da vodka Ketel One com frutas frescas e infusionado com botânicos naturais – o Ketel One Botanical. Entre os sabores estão o Peach & Orange Blossom, com pêssegos e notas aromáticas de flores de laranja, o Grapefruit & Rose e o Cucumber & Mint, com pepinos e leves tons de hortelã.

O brunch do Must Bar traz um menu elaborado pelo chef Fabian Ruiz, apresentando diversas opções para o couvert e entradas, como frios, seleção de pães, polenta frita, gravlax de salmão, grão de bico, queijo coalho e guacamole. Há também estação de ovos, omeletes e tapioca, e pratos principais servidos a La Carte.

De sobremesa, cheesecake de doce de leite, merengue de morangos e banoffee finalizam o banquete com muita doçura. O brunch acontece todos os domingos*, das 13h às 17h, e possui também opção veggie.

O hotel e restaurante redefiniu a experiência do cliente com base no programa Feel Safe at Tivoli, que responde às necessidades na nova realidade social. Com a adaptação dos serviços desde a chegada, passando pelos quartos, restaurantes e atividades de lazer; com o reforço dos processos de limpeza e higienização, de comunicação e serviços digitais, além de controle da purificação do ar e da água.

Serviço Brunch

Must Bar – Tivoli Mofarrej São Paulo

Aos Domingos

Horário: 13h às 17h*

Valor: R$ 290 por pessoa (Incluso Vinho Branco, Vinho Tinto, bebidas não alcoólicas e um Welcome Drink)

Endereço: Alameda Santos, 1437.

Tel.: (11) 3146-5922

E-mail: barmust.tspm@tivolihotels.com

Reservas: (11) 3146-5922 ou estagioaeb.tspm@tivolihotels.com

www.tivolihotels.com

Instagram: @Mustbar