Brownieria tem opções de sobremesa e presentes

Procurando uma lembrancinha de Natal? Um brinde corporativo todo especial? Ou está em busca de uma sobremesa única em beleza e sabor para enfeitar sua ceia e encantar os convidados? Pode ser também um panetone artesanal trufado e bem mais caprichado que os industrializados, com cobertura de chocolate belga, nozes e frutas… Seja qual for a intenção, uma boa ideia é conferir as delícias produzidas pela Cacau Factory, na Vila Clementino, que elabora tudo com puríssimo e cremoso chocolate belga Callebaut.

Criada em 2016, a brownieria tem sobremesas tamanho família, ideais para encomendar para as ceias. São tortas, bolos e cheesecakes diversos., além de triffles e bolos de cacau 54%.. Outra pedida deliciosa é o brownie, carro chefe da casa, que pode ser entrgue acompanhado de sorvete artesanal e calda de frutas vermelhas.

As saborosas barras de chocolate belga em embalagens exclusivas e lindas são outra ótima opção de presente.

Confira todas as opções indo até a loja ou faça encomendas por telefone/Whats

A Cacau Factory fica na Rua dos Otonis, 635 – Vila Clementino. Redes sociais: @cacaufactory. Telefone: 5082-1332. Para encomendas, use o Whatsapp: (11) 9 7464-6070.