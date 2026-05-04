Projeto da Muda Cultural ocupa espaços públicos com arte e experiências interativas gratuitas em maio A programação acontece nos dias 09, 10, 16 e 17 de maio (sábados e domingos) no Parque Linear Cantinho do Céu (ZS) e no Boulevard ao lado do Shopping West Plaza (ZO)

A Muda Cultural realiza, nos dias 09, 10, 16 e 17 de maio (sábados e domingos), a nova edição do projeto Brincando na Praça. Consolidado como uma plataforma de democratização cultural, o evento ocupa o Parque Linear Cantinho do Céu (Zona Sul) e o Boulevard ao lado do Shopping West Plaza (Zona Oeste) com uma programação gratuita voltada a todos os públicos. Viabilizada pelo PROMAC e apresentada pela Microsoft, a iniciativa revitaliza praças públicas com vivências formativas e lúdicas.

Com 22 atrações de múltiplas linguagens artísticas, a programação desta edição articula sustentabilidade e diversidade ao propor a migração como campo de troca e criação. O projeto conecta artistas e públicos de diferentes territórios, privilegiando produções que atravessam memórias e experiências periféricas, onde as obras dialogam com a cultura popular e experimentações contemporâneas para evidenciar a cidade como um território em constante transformação.

Essa perspectiva se materializa no teatro, que apresenta diferentes abordagens da tradição e do cotidiano. O grupo Mamulengo Flor da Gerais (São Francisco-MG) revisita o teatro de bonecos em “Um Cheiro e um Dengo: Casamento de Mamulengo”, trazendo protagonismo feminino e temas atuais. A força da oralidade de matriz africana conduz “Histórias de uma Infância Simples”, de Rose Lane (Chapada Diamantina-BA), enquanto a Brava Companhia de Teatro (São Paulo-SP) encena “O Chão Não Tá Pra Urso”, articulando humor e crítica social. Fechando o ciclo narrativo, o Teatro Terreiro Encantado (Taboão da Serra-SP e Ceará) apresenta “O Auto do Negrinho”, inspirado em tradições populares e na lenda do Negrinho do Pastoreio.

O movimento e a ocupação do espaço seguem pela dança, onde o corpo explora o ritmo das ruas e o imaginário das brincadeiras. O grupo Unity Warriors (São Paulo, Amazonas e Paraná) apresenta “Brasa: uma dança show de bola”, unindo breaking e futebol, e retorna com “Dentro, Fora e Cruza”, inspirado em jogos populares. O coletivo Mó Missão Dance (São Paulo-SP) leva ao público “A Cor do Afeto”, integrando dança, música e poesia, enquanto o Núcleo Iêê (São Paulo-SP) apresenta “NumCorre”, explorando corpo, tempo e cotidiano a partir de referências como a capoeira e vivências periféricas.

A música e as intervenções ampliam essa dinâmica interativa com o público. As picapes são comandadas pelo DJ Marginário (São Paulo-SP), conhecido pela série “Sintonia” (rap, hip hop, R&B, funk e brasilidades), pelo DJ Quixote (Cariacica-ES), que mistura hip hop, samba e música latina, e por Joseph Rodriguez — Transmasculino do Guetto (Grajaú, São Paulo), com pesquisa em música eletrônica e cultura afro-diaspórica. Entre o público, circulam a Cia Mar (Alumínio-SP) com “O Rocambolesco Realejo das Rapsódias Revolucionárias”, a “A Incrível Quadrilha de um Homem Só” (Nova Lima-MG), a dupla de palhaços Gina e Durval (Guarulhos-SP), a força do Maracatu Baque Mulher SP e as performances em pernas de pau do Circo de Gigantes (Sorocaba-SP).

Por fim, as oficinas aprofundam o eixo da memória e criação, convidando à participação ativa. Nathy Pezzato e Lohana (Piracicaba-SP) conduzem a oficina de “Abayomi: memória, identidade e reparação histórica”; Dany Fontana (Macedônia-SP) propõe o “Manual para ver devagar”, com construção de câmeras escuras; Hellen Lucinda (Santo André-SP) realiza a pintura abstrata de “Cores de Lucinda”; e Rosa Txutxá e Eduarda Maria (Alto Vale do Ribeira e Araraquara-SP) encerram com a escultura em argila de “Ta’wá: Esculpir o Ser, Brotar o Território”, reafirmando o compromisso do projeto com a identidade e a produção artística territorial.

Periodicidade e Impacto Social

Desde 2019, o Brincando na Praça já impactou mais de 49 milhões de pessoas em diferentes formatos. A continuidade do projeto fortalece vínculos comunitários e estimula a economia local: enquanto o West Plaza recebe artesãos regionais, o Grajaú promove uma feira de gastronomia e artesanato, fomentando a circulação de renda nos territórios.

“Chegar a mais de 8 edições do Brincando na Praça, que já passou por cidades como São Paulo, Porto Feliz, Piracicaba, Descalvado, Suzano e Tanabi, mostra a força e a continuidade de um projeto que transforma espaços públicos em territórios de aprendizado e imaginação”, afirma Ítalo Azevedo, sócio-fundador da Muda Cultural. “O projeto também reafirma seu compromisso com artistas e espaços periféricos, valorizando produções que emergem dessas vivências e fortalecem o espaço público como lugar de convivência, escuta e invenção coletiva”.

Acompanhe a programação!

Evento 1

Local: Parque Linear Cantinho do Céu (Grajaú)

Sábado, 09 de maio

10h30 Circo de Gigantes

1100 Baque Mulher SP

12h00 Oficina Abayomi: Memória, Identidade e Reparação Histórica – com Nathy Pezzato e Lohana

14h00 NumCorre | Nucleo Iêê

16h00 O Auto do Negrinho | Teatro Terreiro Encantado

Jogos do Mundo com a Caravana Lúdica DJ Joseph Rodriguez



Domingo, 10 de maio

10h30 Gina e Durval

11h00 O Chão Não Tá Pra Urso | Brava Companhia

12h00 Oficina Ta’wa: Esculpir o ser, brotar o território – com Rosa Txutxá e Eduarda Maria

14h00 Brasa – Uma dança show de bola | Unity Warriors

14h30 Caça ao Tesouro Jogos do Mundo com a Caravana Lúdica DJ Quixote



Evento 2

Local: Rua Engenheiro Stevenson (Boulevard ao lado do West Plaza)

Sábado, 16 de maio

10h30 Gina e Durval

11h00 Histórias de uma Infância Simples | Rose Lane

12h00 Oficina Manual Para Ver Devagar – com Dany Fontana

13h30 O Rocambolesco Realejo das Rapsódias Revolucionárias | Cia Mar

15h00 A Cor do Afeto | Mó Missão Dance

Jogos do Mundo com a Caravana Lúdica DJ Marginário



Domingo, 17 de maio

10h30 A Incrível Quadrilha de Um Homem Só | Palhaço Buzuzungo

11h00 Um Cheiro e Um Dengo: Casamento de Mamulengo | Mamulengo Flor das Gerais

12h00 Cores de Lucinda: Introdução à Pintura Abstrata – com Helen Lucinda

14h00 Dentro, Fora e Cruza | Unity Warriors

15h00 Caça ao Tesouro Jogos do Mundo com a Caravana Lúdica DJ Marginári



Sobre a Muda Cultural

A Muda Cultural é uma agência com 18 anos de experiência na criação de estratégias e gestão de incentivos fiscais para promoção de iniciativas de impacto. Sua atuação abrange várias áreas; desde inclusão digital, educação financeira, capacitação e democratização do acesso à arte e à cultura, até propostas de sustentabilidade com foco em reciclagem, projetos de apoio à criança e adolescente, público idoso, saúde e esporte, destacando-se também pela parceria com empresas e instituições que buscam investir em iniciativas alinhadas ao universo ESG, criando projetos para marcas como Grupo Boticário, Itaú e Claro.

Só em 2025, mediou 36 patrocínios e direcionou R$21 milhões em recursos, fortalecendo mais de 20 marcas por meio dos mecanismos de incentivos fiscais com o suporte da Muda Cultural. Para 2026, a empresa visa fortalecer seu posicionamento institucional, se consolidando ainda mais nas áreas de gestão de incentivos, portfólio de projetos proprietários e desenvolvimento de projetos sob medida.

Mais em: https://mudacultural.com.br/

Sobre a Microsoft

A Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) cria plataformas e ferramentas alimentadas por IA para fornecer soluções inovadoras que atendam às crescentes necessidades de nossos clientes. A empresa de tecnologia está empenhada em disponibilizar amplamente a IA e fazê-la de forma responsável, com a missão de capacitar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. No Brasil há 35 anos, a empresa lançou em 2020 o Plano Microsoft Mais Brasil, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento econômico sustentável do País, contribuindo com ações capazes de preparar os profissionais para a economia digital, reduzindo as desigualdades e promovendo a inclusão digital.



Serviço Brincando na Praça

Dias: 09 e 10 de maio (sábado e domingo) no Parque Linear Cantinho do Céu (Grajaú) – R. Francisco Inácio Solano, 1113 – Cantinho do Céu, São Paulo – SP

Dias: 16 e 17 de maio (sábado e domingo) no Boulevard ao lado do Shopping West Plaza – Rua Engenheiro Stevenson, s/n – Água Branca, São Paulo – SP

Horários: das 10h às 16h

Indicação etária: Livre

Acessibilidade: Intérprete de libras

Entrada: gratuita

“Este projeto é realizado pela Muda Cultural com apoio do Programa Municipal de Apoio à Projetos Culturais – PROMAC”