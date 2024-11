Brincando na Praça estará no Grajaú no fim de semana

Foto: Gustavo Luizon/Divulgação

Teatro, dança, oficinas, brincadeiras e mais: Brincando na Praça se prepara para fim de semana de diversão no Grajaú. Encontro acontece nos dias 16 e 17 de novembro no Parque Linear Cantinho do Céu

O Brincando na Praça anuncia mais um fim de semana de programação diversificada e gratuita na Zona Sul de São Paulo. O festival, que promove a ocupação criativa e educativa dos espaços públicos, convida toda a família para dois dias de atividades como teatro, dança, oficinas, brincadeiras e mais. As atividades abordam questões importantes sobre o planeta e a sociedade, sempre em diálogo com a cultura popular. O encontro está marcado para os dias 16 e 17 de novembro, a partir das 10h, no Parque Linear Cantinho do Céu.

Nesta edição, a curadoria das atrações é de Joy Catharina, com consultoria de Aysha Nascimento, e destaca temas como sustentabilidade, saúde, bem-estar e alimentação saudável, além de questões raciais alinhadas à celebração do Mês da Consciência Negra. A curadoria do projeto também busca focar na questão do território e seus agentes, trazendo artistas e coletivos da Zona Sul, que em sua maioria atuam na própria região.

O projeto é uma iniciativa que visa ampliar o acesso à programação artística em regiões fora do centro expandido, com foco especial no público infantojuvenil e suas famílias. Ao priorizar bairros com menor acesso a conteúdos culturais relevantes, o Brincando na Praça oferece uma oportunidade valiosa de convivência, lazer e cultura para crianças e adultos.

“Por meio do teatro, dança, intervenções artísticas, oficinas e destaque das nossas tradições populares brasileiras, buscamos valorizar a cultura e o trabalho de artistas que, de forma sensível, trazem à tona discussões relevantes para a contemporaneidade. Produzir iniciativas como essa, para crianças e jovens, é uma grande responsabilidade. Por isso, além de oferecer entretenimento, nossas ações promovem abordagens lúdicas que incentivam a criatividade, a responsabilidade social e a cidadania “, comenta a curadora Joy Catharina

PROGRAMAÇÃO

No sábado, a programação começa com a energia contagiante da discotecagem do Graja Groove, seguida pelo Arrastão do Frevo, com o Núcleo Fervo trazendo a tradição e a alegria dessa manifestação cultural. O Baile Sobre Rodas, com Graja Groove, Miriã Castimião e Bruninho Paixão, acontece em três momentos ao longo do dia, misturando música, passinhos e patinação em uma experiência colaborativa e dançante com o público. Além disso, a Oficina Papangu de Papelão, com Uberê Guelé, oferece uma atividade divertida e educativa para as famílias construírem juntas máscaras lúdicas de papelão e tecido. Já a artista pernambucana Odília Nunes apresentará o espetáculo “Decripolou Totepou”, trazendo elementos de cultura popular e sustentabilidade com uma performance repleta de humor e criatividade. A tradicional parceria da Caravana Lúdica, com os Jogos do Mundo, também está entre os destaques com uma série de jogos tradicionais e contemporâneos de diversas épocas e países, todos construídos artesanalmente a partir de material reciclado.

No domingo, o Bloco Afro É di Santo agita o público com seus ritmos afro-brasileiros, seguido pela intervenção musical e escultórica das Criaturas Instrumentosas, que mesclam sonoridade e sustentabilidade. A oficina “Da Caixa ao Jardim: Semeando o Amanhã” traz uma proposta lúdica de educação ambiental e conscientização sobre alimentação saudável, e o Barracão Cultural apresenta o “Jogo de Imaginar”, uma aventura teatral que explora a ancestralidade. O evento se encerra com a tradicional Caça ao Tesouro, uma brincadeira cheia de charadas e surpresas que termina com uma lembrança especial encontrada pelas crianças no famigerado tesouro. A Caravana Lúdica também marcará presença no domingo e a mestra de cerimônias, Mana Bella, guiará toda a programação nos dois dias de atividade.

Este projeto é apresentado pela VR, com apoio da Tirol, da Subprefeitura da Capela do Socorro e da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. A realização é da Muda Cultural em parceria com o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (Pro-Mac) da Secretaria Municipal de Cultura.

Serviço

Datas: 16 e 17 de novembro (sábado e domingo)

Horário: 10h às 16h30

Local: Parque Linear Cantinho do Céu (Grajaú)

Endereço: R. Nossa Sra. de Fátima, 402 – Cantinho do Céu, São Paulo – SP, 04849-533

Gratuito

Sábado, 16 de novembro

10h30 Arrastão do Frevo | Núcleo Fervo

11h30 Baile Sobre Rodas | Graja Groove + Miriã Castimião e Bruninho Paixão

12h30 Oficina Papangu de Papelão | Uberê Guelé

13h00 Baile Sobre Rodas | Graja Groove + Miriã Castimião e Bruninho Paixão

14h30 Decripolou Totepou | OdÍlia Nunes

15h30 Baile Sobre Rodas | Graja Groove + Miriã Castimião e Bruninho Paixão

+ 11h às 16h Jogos do Mundo | Caravana Lúdica

Domingo, 17 de novembro

10h30 Bloco Afro É di Santo

11h30 Criaturas Instrumentosas

12h30 Da Caixa ao Jardim: Semeando o Amanhã | Tricka Carvalho e Giovani Bruno

14h00 Criaturas Instrumentosas

14h30 Jogo de Imaginar | Barracão Cultural

15h30 Caça ao Tesouro

+ 11h às 16h Jogos do Mundo | Caravana Lúdica

Sobre a Muda Cultural

Desde 2007, a Muda Cultural propõe inovações para a produção e difusão de ações e causas relevantes, atuando como elo entre marcas, projetos e suas comunidades. A missão da agência é qualificar a experiência de vida das pessoas e expandir suas potencialidades por meio de projetos de grande impacto social. Atua em três eixos: Gestão de Investimento Social Privado, Portfólio de Projetos Proprietários e Desenvolvimento de Projetos Sob Medida.

Sobre a VR

A VR é um ecossistema que atua colaborativamente para melhorar a jornada do trabalhador, da hora que ele acorda até a hora que vai dormir. Para gerar um impacto social positivo, a VR possui seis vertentes especializadas em mobilidade, gestão de RH, marketplaces e ofertas, estabelecimentos comerciais, serviços financeiros e benefícios em alimentação, que valorizam, simplificam e facilitam a relação entre empregadores e trabalhadores.

Sobre a Tirol

Fundada em 1974, em Treze Tílias (SC), a Lacticínios Tirol é fruto da iniciativa de algumas famílias imigrantes da Áustria, que tinham em seu sustento a cultura do leite. Desse trabalho, que começou há mais de quatro décadas, a companhia chegou à estrutura atual, que a posiciona entre os maiores laticínios do país, com milhares de colaboradores e de produtores de leite, distribuídos entre todos os estados brasileiros, proporcionando a captação de milhões de litros de leite por dia.