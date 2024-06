Brasileiro investe no Valioso Lixo da Califórnia

Nascido em São Paulo, Waldir Zen iniciou sua jornada profissional aos dezoito anos na indústria de sucata e reciclagem no Grande ABC e litoral de São Paulo. Foi nesse ambiente que desenvolveu uma paixão intensa pelo setor de reciclagem, um amor que viria a definir sua carreira e seu impacto no meio ambiente.

Após os trinta anos, Waldir Zen assumiu o cargo de Diretor de Infraestrutura da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Nesse período, ele liderou projetos significativos de manutenção e restauração de obras tombadas e de patrimônio histórico, incluindo a revitalização do antigo Banco de São Paulo. Sua capacidade de gestão e visão estratégica contribuíram para a preservação de importantes marcos históricos do estado.

Mesmo com uma carreira sólida no serviço público, Waldir nunca deixou de lado sua paixão pela reciclagem e o meio ambiente. Sempre sonhou em investir na área e criar sua própria empresa. Sua visão se estendia além das fronteiras brasileiras; ele via no estado da Califórnia, EUA, um exemplo de incentivo à preservação ambiental e reciclagem.

Em 2017, Waldir concretizou seu sonho ao fundar a Stars Junk na Califórnia. A empresa trouxe consigo a vasta experiência de Waldir em reciclagem e empreendedorismo. Sob sua liderança, a Stars Junk desenvolveu métodos inovadores de coleta de entulho, onde os trabalhadores eram treinados para separar itens recicláveis, passíveis de doação ou destinados a aterros sanitários.

Durante a pandemia de COVID-19, Waldir implementou o serviço de “curb-side pick-up”, em que os clientes deixavam seus entulhos na calçada para coleta, garantindo um serviço completamente seguro e à distância. Essa adaptação rápida e eficiente aos desafios impostos pela pandemia demonstrou a capacidade de inovação e resiliência da empresa.

Um dos marcos na gestão de Waldir foi a transformação na política de remuneração dos funcionários da Stars Junk. Ele mudou o sistema para um modelo baseado em comissões, incentivando os trabalhadores a negociar seus próprios trabalhos e priorizar a excelência no serviço. Essa mudança resultou em um aumento impressionante de 59% nas vendas de 2021 para 2022.

Hoje, a Stars Junk não é apenas uma empresa de coleta de entulho, mas um exemplo de sustentabilidade e inovação. Waldir Zen continua a inspirar com sua visão de um mundo onde a reciclagem e a preservação ambiental são prioridades. Sua trajetória é um testemunho de dedicação, visão e paixão por um futuro mais sustentável.

Waldir Zen é mais do que um empresário de sucesso; ele é um verdadeiro defensor do meio ambiente, cuja história inspira e motiva. Sua contribuição para a reciclagem e a sustentabilidade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, deixa um legado duradouro de impacto positivo no mundo.

Além disso, em 2025, Waldir Zen planeja expandir seu modelo de negócios através da abertura de franquias, preservando o modelo de trabalho e mantendo uma única central de atendimento.