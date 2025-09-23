Brasil continua líder na reciclagem de latinhas de alumínio

O Brasil é líder mundial na reciclagem de alumínio. Em 2024, o patamar foi de 97,3%, de acordo com dados divulgados recentemente pela Recicla Latas, divulgados pela Agência Brasil. A Recicla Latas é uma associação sem fins lucrativos criada e mantida por fabricantes e recicladores de latas de alumínio, que busca aperfeiçoar essa indústria. Segundo a instituição, o Brasil alcançou 16 anos seguidos com taxa de reaproveitamento acima de 96%.

Para se ter uma ideia do engajamento da população na reciclagem das latinhas, em 2022, o índice chegou a 100,1%, ou seja, no ano foram recicladas mais latinhas do que o número comercializado. Em 2023, o patamar ficou em 99,7%.

No ano passado, foram reutilizadas 33,9 bilhões das 34,8 bilhões de latinhas comercializadas. Depois do descarte, esses recipientes podem voltar às prateleiras em apenas 60 dias.

O sucesso acontece, em especial, por conta do bom valor de mercado que as latinhas têm. Cooperativas e catadores recolhem e selecionam esse tipo de resíduo com rapidez por se tratar de uma fonte de renda.

De acordo com o secretário-executivo da Recicla Latas, Renato Paquet, o sistema de logística reversa brasileiro se destaca por sua consistência.“Mesmo em anos desafiadores, conseguimos manter índices elevados, o que demonstra a força da articulação entre os diversos elos da cadeia”, diz. A logística reversa, ou seja, fabricantes se responsabilizarem pelo retorno de resíduos gerados por seus produtos, está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A Recicla Latas atua em parceria com a Associação Brasileira do Alumínio (Abal) e a Associação Brasileira da Lata de Alumínio (Abralatas).

A presidente da Abal, Janaina Donas, afirma que o Brasil é referência global em economia circular e que as fabricantes enxergam na reciclagem mais que uma solução apenas ambiental, “mas uma estratégia de competitividade, segurança de suprimento e um caminho essencial para a descarbonização do nosso setor”.

Para o presidente da Abralatas, Cátilo Cândido, trata-se também “de uma cadeia estruturada que gera renda e oportunidades em todas as regiões do país”.

O Movimento Nacional dos Catadores estima que o país tenha cerca de 800 mil catadores de materiais recicláveis. Em 2020, foi firmado um termo de compromissos entre a Abralatas, a Abal e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Além de iniciativas para manter o patamar elevado de reciclagem, o documento determina investimento dos produtores para melhorar a renda e condição de vida dos catadores.