Botânico tem exposição sobre povos originários em abril

O Jardim Botânico de São Paulo mantém aberta ao público a exposição Povos Originários, dedicada às culturas indígenas do Brasil e da Amazônia. A mostra reúne mais de 800 peças originais, entre artefatos rituais, utensílios e objetos simbólicos, e abriu para visitação no domingo (19), Dia dos Povos Originários, com acesso gratuito para visitantes do parque.

O acervo apresenta aspectos do cotidiano, da espiritualidade e da organização social de mais de 100 povos indígenas. Há itens com até 11 mil anos, distribuídos em salas que percorrem desde a cultura originária até os impactos da colonização europeia. Parte da exposição também aborda a trajetória do Marechal Cândido Rondon, indigenista e fundador do Serviço de Proteção ao Índio, órgão que antecedeu a Funai.

Entre os destaques está um conjunto raro de objetos pessoais de Rondon, como cartas com conteúdo humanitário, além de itens de uso cotidiano, entre eles perneira militar, isqueiro e capacete.

Outro ponto de destaque é a luva ritual de formigas tucandeiras, utilizada no rito de passagem de jovens da etnia Sateré-Mawé. Na cerimônia, formigas com ferrões são posicionadas no interior da luva, e os participantes precisam suportar a dor como demonstração de resistência e maturidade.

A mostra inclui ainda uma borduna cerimonial do povo Rikbaktsá, bastão ornamentado com penas e cabelos naturais, associado à liderança e à autoridade dentro da comunidade.

A expografia conta com iluminação desenvolvida para valorizar as peças, com foco em tons quentes que destacam texturas e cores de materiais naturais. As obras pertencem ao acervo do Instituto Cultural Soto. A visita ocorre todos os dias, das 9h às 17h, no Jardim Botânico de São Paulo.

Serviço:

Confira os valores da campanha Todo Mundo Paga Meia: – Jardim Botânico – ingresso avulso antecipado por R$19,90. O valor em compras para o mesmo dia é de R$39,90; – Zoológico de São Paulo – ingresso avulso antecipado por R$59,90. O valor em compras para o mesmo dia é de R$119,90; – Simba Safari – ingresso avulso antecipado por R$59,90. O valor no dia é de R$119,90.; Combo com cinco atrações – Zoo SP, Jardim Botânico, Simba Safari, Mundo Dino e Acqua Zoo – de R$379,50 por R$129,90 na compra antecipada. O valor no dia é de R$149,90.

Funcionamento dos parques:- Jardim Botânico: aberto de segunda a sexta das 9h às 16h (visitação até 17h), e aos sábados, domingo e feriados das 9h às 17h (visitação até 18h);- Zoo São Paulo: aberto de segunda a sexta das 9h às 16h (visitação até 17h), e aos sábados, domingo e feriados das 8h30 às 17h (visitação até 18h ; Simba Safari: aberto de segunda a sexta das 9h às 17h (visitação até 18h), e aos sábados, domingo e feriados das 8h30 às 17h (visitação até às 18h);

O Jardim Botânico fica na Av. Miguel Estéfano, 3031 – Água Funda.