Bosque da leitura é atração para pessoas de todas as idades

O Bosque da Leitura do Parque Ibirapuera, inaugurado em 3 de julho de 1983, é um espaço democrático e acolhedor que incentiva o hábito da leitura em meio à natureza. Integrado às Bibliotecas Municipais, oferece um acervo diversificado de livros e periódicos, além de atividades culturais como contações de histórias, saraus e oficinas. Localizado em um dos principais parques de São Paulo, o bosque proporciona uma experiência única ao combinar literatura e lazer ao ar livre.

É uma ótima aternativa de passeio para pessoas de todas as idades, pois proporciona interação com cutura e natureza, abriga eventos e encontros com escritores, além de estar localizado dentre desse que é o mais visitado parque da cidade, além de ter história conectada à história da cidade.

O Parque Ibirapuera, inaugurado em 1954 para celebrar os 400 anos da cidade, destaca-se por sua ampla área verde e variedade de atividades. Além do Bosque da Leitura, o parque abriga importantes espaços culturais, como o Pavilhão da Bienal, o Auditório Ibirapuera e o Museu Afro Brasil, tornando-se um polo de cultura, esporte e convivência na capital paulista.

O Bosque da leitura do Parque do Ibirapuera tem entrada pela Av. República do Líbano, 1151 – Portão 7 (ao lado do Viveiro Manequinho Lopes)- Ibirapuera. Horário de Funcionamento: segunda e terça das 8h às 16h; quarta a domingo das 8h às 17h.