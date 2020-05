Bloqueio de vias causa caos na cidade

Dia 4 de maio, início dos bloqueios em vias da cidade para, supostamente, estimular a adesão à quarentena. Resultado na zona sul: avenidas dos Bandeirantes e Moreira Guimarães congestionadas, pessoas presas horas no trânsito dessas viase outras da cidade. Dia 5, a cena se repete, com trânsito travado em todas as regiões da cidade.

Segundo a própria Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Av. Moreira Guimarães apresentou, durante a execução do bloqueio, 2,2 km de congestionamento; a Av. Santos Dumont, 1 km; a Av. Radial Leste, 1,8 km; e a Av. Francisco Morato, 400 m; de acordo com o critério de formação de filas da CET. Na cidade, como um todo, o índice de congestionamento ficou em 11 km entre 8h e 9h.

Quanto ao índice de lentidão, a cidade apresentou ontem pico de 21 km às 8h, de acordo com a metodologia de medição realizada pela CET a partir de parceria com o Waze. As maiores lentidões, entre as 7h e 9h, foram registradas nas avenidas Washington Luís (11,76%), Raimundo Pereira de Magalhães (10,54%), Radial Leste (9,85%), Carlos Caldeira Filho (8,10%) e na Estrada de Itapecerica (7,39%).

Além dos bloqueios de restrição de fluxo de veículos, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e também com apoio da GCM e do CPTran, a CET realizou bloqueios educativos nas avenidas Dr. Vital Brasil e João Paulo I. Apenas a avenida Dr. Vital Brasil apresentou congestionamento (300m).

Nessa terça, 5, foram montados bloqueios no sentido bairro/centro nos seguintes locais:

-Zona Sul: Av. Moreira Guimarães x Av. Jurema (interditando a Rubem Berta em direção ao centro);

Bloqueio complementar na Rua Luís Góis.

-Zona Norte: Av. Santos Dumont x Av. do Estado (jogando tráfego para a pista lateral somente);

-Zona Leste: Av. Radial Leste x Vd. Bresser (jogando para pista lateral);

-Zona Oeste: Av. Francisco Morato x Av. Morumbi (somente faixa de ônibus na Francisco Morato e carros desviados para Av. Morumbi);

Bloqueio complementar na Rua Sapetuba X Rua Martins.

Houve ainda blitze educativas, em outros três endereços, entre 7h e 9h:

-Av Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 – Vila do Encontro

-Av Santa Catarina,1523 – Vila Mascote

-Avenida Peri Ronchetti, altura do nº 900 – Cachoeirinha

Profissionais essenciais ficaram presos no trânsito

As medidas são contraditórias. A Prefeitura suspendeu o rodízio de automóveis para que, quem puder, vá de carro em vez de recorrer ao transporte público. Assim, mandou um recado para quem trabalha nos chamados serviços essenciais, que não pararam: ir de carro é mais seguro do que recorrer ao transporte público.

Mas, agora, para “estimular” as pessoas a ficarem em casa, a mesma Prefeitura está travando diferentes vias da cidade com bloqueios. O objetivo, declarado, é travar o trânsito para que as pessoas desistam de sair de casa.

Mas, no trânsito, há profissionais da saúde, pessoas em tratamento que precisam acessar hospitais, funcionários de farmácias e supermercados… Até ambulâncias, que são autorizadas a circular e ultrapassar os bloqueios, enfrentam a lentidão, têm velocidade média menor no percurso e já foram flagradas presas em cruzamentos por conta de falhas na orientação pela Companhia de Engenharia de Tráfego.

Os bloqueios são operacionalizados das 7h às 9h, em diferentes vias da cidade a cada dia.

Ao mesmo tempo, o transporte público está enfrentando lotação. Governo do Estado e Prefeitura, responsáveis pelos sistemas do Metrô, EMTU e ônibus, também admitiram, desde o início da quarentena, que houve redução da frota por conta do menor número de pessoas circulando.

Acontece que aqueles que precisam trabalhar nos serviços essenciais têm encontrado trens e ônibus lotados inclusive nos horários de pico, em que deveria haver, na verdade, frota acima do normal para evitar as aglomerações dentro do transporte coletivo.