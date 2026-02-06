Bloco Berço Elétrico leva Carnaval infantil à Vila Mariana

O Bloco Berço Elétrico, referência em Carnaval de rua para famílias com bebês e crianças pequenas em São Paulo, realiza sua edição de 2026 no domingo, 15 de fevereiro, a partir das 10h, na Vila Mariana, com entrada gratuita.

O evento mantém a proposta de oferecer uma folia pensada especialmente para o público infantil, com conforto, segurança e ações de acolhimento. Entre os destaques está a criação do Espaço Calma, um ambiente sensorial desenvolvido para acolher crianças com transtorno do espectro autista e outras neurodivergências, além de pequenos que precisem de um momento de descanso longe dos estímulos sonoros e visuais da folia.

Com o apoio de um profissional terapeuta, o Espaço Calma irá promover atividades e ações interativas, ampliando o olhar do evento para o bem-estar de crianças com diferentes necessidades e reforçando o compromisso em oferecer uma experiência confortável e segura para todos os públicos.

Outra novidade para 2026 será uma área exclusiva para famílias com filhos de quatro patas, público que tem aumentado a cada ano. Além disso, o evento contará ainda com o Espaço Família, que reúne em um único ambiente o fraldário e a área de amamentação, além de banheiros infantis, áreas de descanso e acessibilidade, oferecendo ainda mais comodidade para pais e responsáveis.

Seguindo o modelo das edições anteriores, haverá barracas de alimentação e uma programação musical animada, que mistura marchinhas de Carnaval, músicas infantis, clássicos do axé e sucessos dos anos 80 e 90, sempre com controle de volume por meio de monitoramento de decibéis para proteger a audição dos pequenos foliões e também com tradutores de libra. Palhaços e artistas circenses também interagem com o público ao longo do evento.

Criado em 2018 a partir de uma iniciativa criativa do casal Diogo Rios e Julia Maturana, o Berço Elétrico nasceu quando eles adaptaram o berço do filho para levá-lo ao Carnaval de rua com conforto e segurança. A ideia viralizou e deu origem a um dos blocos infantis mais queridos da cidade, reunindo milhares de famílias a cada edição.

“O Berço Elétrico surgiu para resgatar o Carnaval de rua como um espaço de convivência para famílias com crianças pequenas, e hoje evolui também como um bloco inclusivo, que pensa em acolher todos os públicos”, afirma Diogo Rios, idealizador do projeto.

Serviço

Bloco Berço Elétrico 2026

Data: Domingo, 15 de fevereiro de 2026. Horário: a partir das 10h. Local: Av. Luís Gomes Cardim Sangirardi, altura do nº 200 – Vila Mariana (entre o metrô Ana Rosa e Vila Mariana). Entrada gratuita.

Evento com acessibilidade e petfriendly. Mais informações: @bercoeletrico (Instagram e Facebook)