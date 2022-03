Biológico será restaurado

Um importante patrimônio histórico da Vila Mariana e de todo o Estado está prestes a ser restaurado. O icônico prédio sede do Instituto Biológico, que já até abrigou tropas da Revolução Constitucionalista de 1932, será restaurado. Foi assinada essa semana a autorização para que dois milhões sejam investidos na recuperação do edifício na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves. O anúncio foi feito durante abertura do festival de inovação no agronegócio, AgriFutura, que aconteceu em 12 de março. .

“Celebramos com esse restauro a preservação da história, mas também o nosso olhar para o futuro com a inovação”, garantiu o vice-governador Rodrigo Garcia, presente ao evento.

Segundo a presidente da Associação de Moradores da Vila Mariana, Denise Delfim, essa é uma luta antiga da comunidade do bairro. Também a diretora do Insituto Biológico, Ana Eugênia de Carvalho Campos, celebrou a confirmação do restauro, que deve ter início ainda este ano. “é um presente para esse Instituto, para os servidores e para a toda a sociedade”, disse.

Esse ano, o Instituto Biológico celebra 95 anos.

Construído em estilo art decó, o prédio foi ojetado pelo arquiteto Mário Whately na década de 1920. Com a revolução de 1932, as obras ficaram paralisadas por um período e chegou a servir de abrigo para as tropas. Assim, o prédio do IB foi inaugurado somente em meados de 1940 e é considerado um dos exemplares mais importantes da primeira modernidade na arquitetura paulistana.

Com os R$ 2 milhões destinados à obra, será possível restaurar o embasamento das fachadas do prédio, chamado sócolo de pedra fingida, de 422,5 metros de perímetro e com altura média de 3 m chegando a atingir 3,5m. O revestimento foi inteiramente refeito em 1978.

Tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (Condephaat), o prédio da Sede do IB é considerado um dos exemplares mais importantes da primeira modernidade na arquitetura paulistana.

Futuro

O evento em que foi anunciado o restauro do prédio – Festival de inovações AgriFutura – também foi importante para demarcar a visão de futuro do trabalho do IB, que surgiu há quase cem anos com a missão de descobrir como combater pragas que atingiam as plantações cafeeiras do Estado.

O objetivo do evento era o de apresentar soluções sustentáveis, trazendo para o hoje o agronegócio do futuro.