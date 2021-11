Biológico celebra 94 anos

É um dos prédios históricos mais conhecidos e belos da Vila Mariana. Com quase um século de trabalho científico importante – e reforçado durante a pandemia de Covid 19 – o Instituto Biológico celebra nesse domingo, 21, seu aniversário com portas abertas à comunidade. Se a quarentena vinha atrapalhando esse relacionamento que sempre foi tão próximo, esse ano a festa promete compensar o longo período de distanciamento.

Nos 94 anos do Biológico, qualquer pessoa que ainda não conhece poderá desvendar o trabalho científico ali desenvolvido, passear pelo cafezal mantido atrás do prédio – e que é um dos maiores cafezais urbanos do país, visitar o Planeta Inseto – museu específico dentro do Instituto e que traz informações incríveis para público de qualuer idade.

Outra atração será a Feira do Bem que trará mais de 60 barracas de produtos autorais e Praça de Alimentação.

Para as crianças, além de todas as possibilidades de descobertas científicas e passeio ao ar livre, o dia vai ser ainda mais especial! Haverá brincadeiras, brinquedões e oficinas espalhados pelos jardins do Instituto Biológico – tudo isso acompanhado de música ao vivo e muita diversão!

Trabalho histórico

Criado oficialmente em 26 de dezembro de 1927, o Instituto Biológico (IB), sempre esteve à frente na solução de problemas sanitários da agropecuária paulista e brasileira. Desenvolve um grande número de programas de pesquisa, muitos deles em parceria com entidades nacionais e internacionais, para atender ao setor produtivo em suas diversas áreas de atuação.

Realiza análises para certificação de animais e seus produtos, com a finalidade de movimentação e exportação de animais. Oferece, ainda, 350 tipos de exames, realizando em média 500 diagnósticos por dia.

O IB participa do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros (PNCRH) e Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE), Programa Nacional de Sanidade de Caprinos e Ovinos (PNSCO) e Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos (PNSS). Também participa de campanhas sanitárias contra o cancro cítrico e a clorose variegada dos citros.

Colabora com o Programa Nacional de Combate à Febre Aftosa há mais de 30 anos, realizando diagnóstico diferencial de doenças vesiculares em apoio às ações de vigilância passiva e ativa de febre aftosa.

Serviço

Marque na agenda! A entrada gratuita: 20° Instituto Biológico de Portas Abertas

Dia 21 de novembro, das 10 às 19h, na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana.