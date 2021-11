Bicicletas podem ser doadas na Chácara Klabin

Desde outubro, voluntários do Instituto Cicloativo do Brasil – ICB estão de plantão todos os sábados para receber doações de bicicletas usadas, em boas condições de uso, para serem distribuídas no Natal para crianças e adolescentes de comunidades carentes.

Esta é a nona edição do projeto “Duas Rodas para o Natal”. Antes de serem doadas, as bikes passam por revisões e todas as manutenções necessárias são realizadas pelos voluntários “mãos na graxa”. A doação das bicicletas poderá ser feita sempre aos sábados, das 10h às 16 horas, até o próximo dia 11 de dezembro. A expectativa do Cicloativo do Brasil, entidade fundada em agosto de 2014, é que este ano sejam arrecadadas cerca de 250 bikes.

“Apesar de oficializarmos o Instituto em 2014, demos início a este projeto dois anos antes, após um triste episódio ocorrido na baixada santista, quando um grupo de amigos que conduzíamos foi roubado. Então criamos o “Duas Rodas para o Natal” e em oito edições já realizadas chegamos a 1.607 bicicletas doadas”, conta Maria Lívia de Queiroz Venezi, diretora executiva e coordenadora do projeto.

Em 2014, o projeto foi realizado na estação Vila Mariana, da Linha 1-Azul. “O resultado desta união foi excelente. Naquela ocasião, foram arrecadadas 80 bicicletas que deixaram o Natal de muitas crianças mais alegre, lembra Maria Livia.

Quem quiser saber mais do Instituto Cicloativo do Brasil pode entrar em contato pelas redes sociais:

– www.cicloativobrasil.org.br/ – www.facebook.com/institutocicloativodobrasil

– instagram.com/instituto

cicloativodobrasil?utm_medium=copy_link

SERVIÇO:

Arrecadação de bicicletas usadas para crianças carentes. Estação: Chácara Klabin, das 10h às 16 horas (espaço ao lado da estação da Linha 2-Verde do Metrô, na rua Vergueiro, próximo ao número 3.800, até 11/12 (aos sábados).