Biblioteca na Vila Mariana tem aulas de inglês e redes sociais

Com o objetivo de promover cultura, lazer e educação durante o período de recesso escolar, a programação elaborada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e da Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB) conta com oficinas de dança, jogos educativos, contação de histórias, mediação literária, concursos de desenho, atividades lúdicas e até aulas de idiomas e redes sociais. Tudo com acesso livre e ambiente acolhedor, ideal para aproveitar o mês de julho com mais aprendizado e criatividade.

Em dos destaques da zona sul da cidade, a Biblioteca Viriato Corrêa, temática em Literatura Fantástica, recebe semanalmente, com apoio do Instituto Pinheiro, e aulas de inglês para níveis iniciais e intermediários, coral, oficinas de criatividade em artesanato e atividades cognitivas para crianças e aulas de como usar as redes sociais e dispositivos móveis e espanhol para idosos. Todas com duração entre 1h e 1h30.

“De oficinas de pintura e teatro a contação de histórias, passando por jogos educativos, experiências sensoriais, oficinas sustentáveis e vivências intergeracionais, as bibliotecas se reafirmam como polos culturais acessíveis, acolhedores e vivos durante o recesso escolar”, disse o Secretário de Cultura e Economia Criativa Totó Parente, que completa: “A diversidade das atividades e linguagens garante uma programação democrática, lúdica e educativa, que promove o encontro entre diferentes públicos e saberes”.

A programação completa das bibliotecas de bairro e dos bosques e pontos de leitura, além de outras novidades e avisos, você encontra no site da Secretaria e em nas redes sociais @smculturasp.

Biblioteca Viriato Corrêa (Vila Mariana)

Inglês (segundas às 10h, 1h): aulas de inglês cotidiano, semi naturalizantes.

Coral (terças às 14h, 1h): estímulo vocal, afinação e ritmo coletivo.

Oficina de Espanhol (quintas às 10h, 1 h): aprendizado lúdico por músicas para idosos.

Redes Sociais (quintas às 13h30, 1h30): orientação prática para uso consciente de apps e internet para idosos.

Criatividade (sextas às 15h, 1h): artesanato e atividades cognitivas para expressão pessoal.

A Biblioteca Viriato Correa fica na Rua Sena Madureira, 348, próximo à estação Vila Mariana do metrô