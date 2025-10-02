Biblioteca Chácara do Castelo reabre ao público

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e da Coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas, realizou uma cerimônia de entrega da Biblioteca Pública Municipal Chácara do Castelo, na Vila Mariana, em 30 de setembro. A Biblioteca passou por 5 anos em reformas, e agora retoma suas atividades como ponto de leitura e cultura para o bairro, inclusive recebendo uma atividade cultural especial durante a inauguração.

Na presença de autoridades da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Subprefeito da Vila Mariana, a Biblioteca Chácara do Castelo começou com o pé direito, sediando o mini espetáculo teatral infantil “A raposinha e o fruto”, peça imersiva livremente inspirada no livro “Enquanto Ana Espera”, de Fernanda Witwytzky e que conta a história de Ana, uma pequena raposa que aprende, com a ajuda da passarinha Elisa, sobre o valor da paciência e da amizade, com músicas originais, cenários encantadores e participação ativa do público. A atração fez parte do projeto Fluxo SP.

E, para todos os públicos, ainda rolou uma versão contida da feira de doação de livros “Pegue, Leve e Leia”, distribuindo gratuitamente dezenas de exemplares aos interessados o “Cadernos de Rima do João”, de Lázaro Ramos, “Macunaíma em Quadrinhos”, por Angelo Abu e Dan X, e “Becos da Memória”, de Conceição Evaristo – todas com o selo “De Mão em Mão”, projeto de coleção de livros da SMC em parceria com a Fundação Editora da Unesp e a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, que republica de forma especial clássicos literários brasileiros com objetivo de distribuir gratuitamente os volumes em regiões periféricas ou prejudicadas de atividades e consumo literário.

Reformas

A Biblioteca Pública Municipal Chácara do Castelo se torna a quinta biblioteca entregue 100% reformada e atualizada neste ano, após, além da Castro, as reinaugurações das bibliotecas Aureliano Leite, Milton Santos e Roberto Santos.

Vale destacar que um pacote de reformas destinada exclusivamente a restauros e manutenções em 21 bibliotecas da capital paulista já tinha sido anunciado pelo Secretário de Cultura e Economia Criativa, Totó Parente, em agosto, junto com a apresentação oficial da nova coordenadora da Coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB), Juliana Lazarim, no auditório da Biblioteca Mário de Andrade. A expectativa é que 11 iniciem as obras ainda em 2025 e mais duas entrem em reformas logo em janeiro de 2026.

“Para mim é um motivo de muito orgulho e muita honra poder estar aqui menos de uma semana, requalificando mais uma outra biblioteca. A partir de agora, vai ser uma coisa rotineira. Isso é uma determinação clara do prefeito Ricardo Nunes: até o final do nosso mandato, nós vamos requalificar as 54 bibliotecas da cidade de São Paulo”, disse Totó Parente, Secretário de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo. O secretário ainda lembra do ano cheio de 2025 recheada por celebrações especiais, como o centenário da Biblioteca Mário de Andrade e dos 90 anos da criação da Coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB):

“Já criei esse convite a todos os bibliotecários, nós vamos fazer um seminário, para a gente parar e pensar qual o modelo de biblioteca que nós queremos manter aberta. Qual é a biblioteca que as pessoas do território querem ter? Qual é a biblioteca que as pessoas, sejam eles jovens, idosos ou crianças, da Vila Mariana querem participar? Uma biblioteca mais interativa? Uma biblioteca mais aconchegante?. Eu sei que o livro liberta, o livro nos leva a lugares que nós nunca fomos. O livro é fundamental para a nossa vida, para a formação do pensamento crítico, o único que possibilita conversar consigo. Então, incentivar a literatura, fortalecer o hábito e o consumo literário é um dever e um compromisso nosso”, finaliza Totó Parente.

Atualmente, as bibliotecas Cora Coralina (Guaianases) e Menotti Del Picchia (Limão) já estão fechadas para reformas, e a Affonso Taunay (Mooca) entra em obras de melhorias a partir do dia 13 de outubro . As próximas que devem entrar na lista, por enquanto sem datas anunciadas, são as bibliotecas Adelpha Figueiredo (Pari), Vicente de Carvalho (Itaquera), Vicente Paulo Guimarães (Vila Curuçá), Sérgio Buarque de Holanda (Itaquera) e Gilberto Freyre (Sapopemba), todas da zona leste.

Chácara do Castelo

A Biblioteca Pública Municipal Chácara do Castelo conta com salas de leitura, sala de primeira infância com mobiliário novo e auditório para 30 pessoas aproximadamente, além de uma ampla área externa multiuso com muito verde. Em outubro, a Chácara do Castelo volta a receber programação cultural pelo Biblioteca Viva, revitalizando o seu espaço para trazer cultura e entretenimento a quem mais precisa. A biblioteca conta com aproximadamente 40 mil exemplares entre livros de literatura e informação, revistas, atlas, multimídia etc; e abre todas às segundas e sextas, das 09h às 18h, e aos sábados, das 10h às 14h.

Inaugurada em 7 de setembro de 1956, a Biblioteca Chácara do Castelo é uma das mais antigas em atividade e praticamente ajudou a definir o ensino municipal, ação da prefeitura que delegou que as bibliotecas e escolas deveriam estar próximas fisicamente para que pudessem complementar a educação das crianças. E assim fez: ao longo de décadas, a Chácara do Castelo funcionava como sala de pesquisa e leitura e a sala de jogos, e se especializou com as atividades artísticas, em destaque para as oficinas de artes plásticas e teatro de bonecos.

A programação completa das bibliotecas de bairro e dos bosques e pontos de leitura, além de outras novidades e avisos, você encontra no site da CSMB:prefeitura.sp.gov.br/web/cultura/bibliotecas.

Texto: Enzo Sapio