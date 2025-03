Barroca se mantém no Grupo Especial

Novamente, foi uma disputa acirrada, quesito a quesito. São décimos que definem a campeã do Carnaval Paulista. A Escola de Samba Águia de Ouro, estava sem perder nenhum pontinho até o quesito final, mas perdeu pontos em Evolução e quem acabou campeã foi a Rosas de Ouro. E a escola da região de Vila Mariana, Saúde e Jabaquara – a Barroca Zona Sul – ficou com a 12a colocação e conseguiu se manter na elite do samba paulistano, o Grupo Especial – por pouco, já que a pontuação foi a mesma da Escola Acadêmicos do Tucuruvi, mas com desempate em quesitos.

Este ano, a Barroca Zona Sul decidiu não realizar a tradicional disputa de samba-enredo e apresentou o hino já finalizado. Os autores são Thiago Meiners, Sukata, Claudinho, Cacá Camargo, Fernando Negão, Morganti, Jairo Roizen, Léo do Cavaco, André Valencio, Mineiro, Júlio Alves e Marco Moreno. Samba, aliás, que chegou a ser considerado por uma revista especializada como o melhor desse ano.

Em 2025, a Barroca Zona Sul foi a segunda escola a entrar no sambódromo na sexta-feira, primeira noite dos desfiles, 28 de fevereiro. Com o enredo “Os nove oruns de Iansã”, a Barroca Zona Sul No ano de Iansã, procurou mostrar que o axé e a ancestralidade seguem vivos no Carnavall, com um samba inspirado em vários pontos sagrados .

Confira a letra do samba:

Akoro mina dewá aê, akoro mina dewá

Epahey oyá! Oyá, oyá!

Vou preparar o seu ageum

Devoto eu sou mais um

Da Santa sincretizada

Os efóns dão axé e poder

Brilha a luz de eiye

É tempestade e trovoada

Diz a lenda sobre suas paixões

E o saber herdado dos orixás

Mas foi Xangô seu grande amor

O machado e a espada em tempos de paz

É noite de xirê no palácio da justiça

Quando Pbaluaê veste a palha na ferida

Ao curar a dor do mundo com pipoca e dendê

A rainha das palmeiras destranca o orun-ayê

Oyá é guardiã dos nove oruns

A mãe do julgamento e do trovão

Que a verdade possa iluminar

A fé em cada coração

Quando ecoar

O tambor que arrepia meu ilê

E o bem maior desbotar toda escuridão

O fogo que arde pra purificar

É mais uma chance de recomeçar

Reflete no olhar da criança

A paz de Oxalá

Relampejou lá no céu, vai relampejar

Pra evocar iansã, oyá

Meu fundamento sempre foi vencer demanda

Barroca, ventania de aruanda