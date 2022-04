Barroca se mantém na elite

O Carnaval da Vida consagrou a Mancha Verde como a grande campeã de 2022. Com 269,9 pontos, a agremiação conquistou seu segundo campeonato no grupo Especial numa disputa apertada e desempatada na somatória total de notas, incluindo as descartadas.

Bastante disputado – como na última disputa antes da pandemia, em 2020 – o Carnaval desse ano teve pouca distância entre a campeã e as últimas colocadas, que desfilarão no Grupo de Acesso – apenas 0,8 ponto separaram a campeã Mancha Verde das rebaixadas Colorado do Brás e Vai-Vai – maior campeã do carnaval paulistano e que pela segunda vez amarga o rebaixamento.

A tradicional agremiação da Vila Mariana, a Barroca Zona Sul, com sua homenagem ao Zé Pilintra, conseguiu se manter no Grupo Especial – ficou em décimo lugar, com 269,5 pontos.

Planeta Água

“Planeta Água”, aposta da campeã, trouxe para a avenida uma reflexão sobre a relação da humanidade com o recurso natural através da fé e de sua importância vital na natureza, com olhos para a urgência da preservação.

O enredo contado de forma não linear retratou personagens e histórias ligadas às águas, doce e salgada, como as iabás Oxum e Iemanjá, a folclórica Iara, mãe-d’água, e até mesmo Nossa Senhora Aparecida e o pescador, interpretados pelo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Marcelo e Adriana.

Colorado do Brás e Vai-Vai, que ocuparam a 13ª e 14ª posição no ranking, respectivamente, saem do grupo para desfilar no Acesso, em 2023. Para as duas vagas no Especial, ascenderam Estrela do Terceiro Milênio e Independente Tricolor. Ambas também voltam ao Anhembi nesta sexta-feira (29), junto com a Nenê de Vila Matilde, campeã do grupo de Acesso 2.

Classificação do Grupo Especial de 2022

1- Mancha Verde, com 269,9 pontos

2- Mocidade Alegre, com 269,9 pontos

3- Império de Casa Verde, com 269,9 pontos

4- Tom Maior, com 269,9 pontos

5- Unidos de Vila Maria, com 269,8 pontos

6- Águia de Ouro, com 269,8 pontos

7- Dragões da Real, com 269,6 pontos

8- Gaviões da Fiel, com 269,5 pontos

9- Rosas de Ouro, com 269,5 pontos

10- Barroca Zona Sul, com 269,5 pontos

11- Acadêmicos do Tucuruvi, com 269,4 pontos

12- Acadêmicos do Tatuapé, com 269,3 pontos

13- Colorado do Brás, com 269,1 pontos

14- Vai-Vai, com 269,1 pontos

Desfile das campeãs

Nesta sexta-feira (29), voltam ao sambódromo do Anhembi a Nenê de Vila Matilde, campeã do grupo de Acesso 2; Estrela do Terceiro Milênio e Independente Tricolor, campeã e vice-campeã do grupo de Acesso; Unidos de Vila Maria, que terminou em 5º lugar no grupo Especial; Tom Maior, que ocupa a 4º colocação; Império de Casa Verde, a 3ª colocada; Mocidade Alegre, vice-campeã do Carnaval da Vida; e Mancha Verde, a grande campeã de 2022.