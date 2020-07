Bares e restaurantes só poderão abrir das 11h às 17h

A cidade de São Paulo já entrou na fase amarela do Plano São Paulo de retomada da economia no fim de junho. Mas, seguindo recomendação do Governo do Estado, a cidade decidiu autorizar a abertura dos setores de gastronomia e beleza apenas a partir de 6 de julho.

No entanto, o decreto estadual que trata de retomada desses setores estabelece que os restaurantes e outros estabelecimentos de gastronomia só poderão abrir as portas para receber o público internamente entre 11h e 17h, ou seja, no período do almoço. A oferta de alimentos e bebidas no sistema de delivery continua autorizada – a restrição de horário é válida apenas para consumo no local.

Dessa forma, bares, pizzarias e restaurantes que trabalham com jantares continuam proibidos de funcionar.

A Prefeitura está negociando com o Governo do Estado para que, no caso dos shopping centers, a abertura possa coincidir com o horário de funcionamento deles. Ou seja, o público poderia voltar a consumir nas praças de alimentação – que atualmente estão fechadas e o consumidor só pode comprar para levar – das 16h às 20h, que é o horário que os shopping´s estão abrindo ao público. A decisão ainda não foi anunciada.

Os restaurantes também só poderão funcionar com até 40% de sua capacidade, em área externa e com distanciamento de 1,5 metro entre os clientes. Outra norma – além da higienização constante e disponibilização de álcool gel, é a de uso das máscaras antes de o alimento chegar e logo após o consumo de comidas e bebidas.

Dessa forma, a tendência é que muitos dos estabelecimentos optem por não reabrir as portas na próxima semana, em que a opção de delivery e retirada vai prevalecer.