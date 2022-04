Bar no Paraíso tem shows em abril

Com localização privilegiada, próximo aos principais pontos da capital paulistana, o Must Bar tem uma energizante programação para o mês de abril. Os que buscam se divertir ao som de Jazz, Blues, Soul e R&B encontrarão apresentações especiais de artistas renomados no restaurante e bar do Tivoli Mofarrej São Paulo.

Iniciando o mês, a cantora Lucy Brand, junto de seu trio, embala o local explorando sua voz como um instrumento. Lucy, que nasceu em Nova York e mudou-se para o Brasil, dedicou-se por mais de uma década ao estudo de música no Conservatório de Tatuí, o maior e mais conceituado da América Latina.

Exclusivamente no dia 10 de abril, domingo, às 13h, o Must Bar receberá o cantor Santts para uma apresen-tação que traz em suas músicas influências musicais do soul, R&B, rock, reggae e MPB. Nesta noite, será cobrado couvert artístico de R$30 reais para hóspedes e R$60 para passantes.

Helder Moraes, Andrea Fernandes, Graça Cunha, Flávia K, Trio Sonoris, Helena Sá, Fernando Maque e Mamá Trindade também fazem parte da agenda das noites de quintas, sextas e sábados do charmoso bar. Além das atrações musicais, o restaurante oferece também gastronomia contemporânea e coquetelaria artesanal para completar a experiência única.

Confira a programação musical completa do Must Bar para abril:

Sex 1/4: Lucy Brand

Sab 2/4: Helder Moraes

Qui 7/4: Andre Youssef

Sex 8/4: Graça Cunha

Sab 9/4: Flavia K

Qui 14/4: Trio Sonoris

Sex 15/4: Mamá Trindade

Sab 16/4: Helena Sa

Qui 21/4: Fernando Maque

Sex 22/4: Bruno Santanna

Sab 23/4: Francisco Tineu

Qui 28/4: Andrea Fernandes

Sex 29/4: Helena Sa

Sab 30/4: Mamá Trindade

Serviço

MUST BAR

| Programação de jazz

End.: Alameda Santos, 1437, Cerqueira César | São Paulo, Brasil. Horário Must: das 08h às 01h. Horário apresentações: 20h às 23h. Valor da entrada: gratuita, com exceção do dia 23 de março, para apresentação Santts — passante R$ 60 | hóspede R$ 30. Reservas: (11) 3146-5922