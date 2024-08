Bar na Zona Sul tem telão gigante para Olimpíadas

O Hilton São Paulo Morumbi preparou uma programação especial para quem não quer perder nenhum momento na torcida durante os jogos Olímpicos. A emoção é intensa com o famoso telão de mais de 200 polegadas, enquanto os frequentadores poderão e saborear as novidades do cardápio de drinks e petiscos do Canvas Bar & Restaurante.

As transmissões acontecem diariamente no aconchegante espaço Caffè Cino, localizado no lobby do Hilton São Paulo Morumbi, das 8h às 18h (sábados e domingos a partir das 11h). Para tornar essa experiência ainda mais especial, o chef Breno Berdu preparou uma seleção de lanches deliciosos, inspirados no tradicional croissant francês criando a seleção de “Croissant Paris ‘24”, que variam todos os dias. Além disso, é possível saborear lanches com um café ou a bebida de preferência, ou ainda desfrutar de 30% de desconto nos cafés especiais.

Durante a tarde e noite, serão apresentadas as reprises dos principais jogos Olímpicos do dia no Canvas Bar, das 17h às 00h. Para esse período, o público conta com a promoção 4×3 do balde de cerveja Budweiser. De quinta a sábado os clientes ainda podem curtir DJ ao vivo no bar.

O espaço ainda oferece os famosos mocktails, drinks de baixo teor alcoólico. Entre as sugestões está a opção Burning Love, uma bebida especial que contém framboesas, suco de limão, xarope de gengibre e limoncello. Como acompanhamentos destaques as opções de Tartare de Carne de Sol e para o Croquete de Cupim, que reforçam a identidade brasileira com ingredientes de qualidade e sabor inigualável.

Já para os que desejam um menu completo, o Canvas Restaurante também é uma boa escolha. Este espaço combina alta gastronomia com um ambiente elegante e acolhedor seja para o casal ou mesmo a família toda. Entre os destaques do novo menu, você encontrará delícias como o Pirarucu Grelhado com Purê Verde e Salsa de Ervas, e a autêntica Moqueca de Frutos do Mar.

O Canvas Restaurante está localizado no 1º ANDAR do Hilton São Paulo Morumbi, e as reservas podem ser realizadas diretamente pelo telefone (11) 2845-0000. Fica na Av. das Nações Unidas, 12901 – Brooklin. Telefone: (11) 2845-0000 Acesse o site hiltonspmorumbi.com.br para mais informações.