Bar do Alemão chegou ao Plaza Sul Shopping

O Plaza Sul Shopping traz um pouquinho do sabor de Itu com a inauguração do Bar do Alemão, que traz para o empreendimento seus mais de 100 anos de história e tradição, reforçando o Polo Gastronômico do shopping.

Localizado no P2, o estabelecimento é conhecido pela parmegiana de Itu, ícone da casa e referência em sabor e generosidade, mantendo a essência da culinária familiar e aliando tradição e inovação em um ambiente aconchegante e contemporâneo.

No Plaza Sul, os clientes poderão desfrutar de uma experiência completa em diferentes momentos do dia. No almoço, servido de segunda à sexta, das 12h às 15h, o restaurante terá buffet à vontade de saladas e antepastos, além de opções de prato executivo, sempre acompanhado de sobremesa inclusa.

Já no happy hour, realizado de segunda a sexta, das 17h às 20h, o Bar do Alemão trará chopp em preço promocional, drinks especiais e entradas selecionadas com condições imperdíveis, criando o clima ideal para confraternizar. Por fim, no jantar e finais de semana, os visitantes encontrarão um ambiente descontraído e acolhedor, perfeito para reunir família e amigos e saborear os clássicos do cardápio.

A nova unidade reforça sua missão de levar a tradição de Itu para cada vez mais regiões da capital, oferecendo uma gastronomia de qualidade, atendimento diferenciado e experiências memoráveis.

“O investimento em grandes marcas reflete nosso esforço contínuo para enriquecer a jornada dos nossos visitantes. Com a chegada do Bar do Alemão, temos a junção de qualidade e tradição, expandindo ainda mais nosso Polo Gastronômico”, afirma Andréa Mendonça, superintendente do Plaza Sul Shopping, administrado pela ALLOS. Com a inauguração, o Polo Gastronômico do Plaza Sul Shopping passa a contar com sete operações disponíveis para amantes da boa comida: Bar do Alemão, Bom Beef Burgers, Calle 54, Coco Bambu, Madero, Outback e Pecorino. Está prevista, ainda este ano, a chegada do L’Entrecot de Paris.

Novas operações

Além da novidade gastronômica, o Plaza Sul Shopping também tem novas operações em seu mix. A primeira é a loja Retrogol, maior loja do Brasil em produtos retrô de futebol, inaugurada recentemente no P1.

Outra loja referência é a Case & Screen, aberta no P0, especializada em acessórios para smartphones, como capinhas, películas, cabos e carregadores. Por fim, a Casa 73, uma plataforma colaborativa focada em economia criativa e consumo consciente, que tem como proposta entregar alternativas de comércio e novos negócios aos artistas, artesãos, designers e produtores selecionados pela equipe de curadoria. Nela, o mercado é autoral, ou seja, as expositoras vendem os próprios produtos.

