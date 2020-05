Bancos vão funcionar no feriadão e escolas estaduais mantêm aulas virtuais

Alvo de críticas, o feriadão planejado e divulgado pela Prefeitura em cima da hora começa nessa quarta, 20, com bancos abertos, bolsa de valores funcionando e feiras livres mantidas. As escolas estaduais também vão manter as aulas online.

Por outro lado, vão estar de portas fechadas vários equipamentos públicos (departamentos municipais, estaduais e também de nível federal). Cartórios e Polícia Federal, no atendimento aos passaportes, também não vão abrir.

A antecipação dos feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra para quarta (20/05) e quinta-feira (21/05), além de declaração de ponto facultativo nas repartições públicas municipais da Administração Direta, Autarquias e Fundações na sexta-feira, dia 22 de maio de 2020.

Os deputados estaduais aprovaram também a antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista, em 9 de julho, para a próxima segunda-feira, 25 de maio. O governador deve sancionar a medida amanhã.

Por conta desta antecipação, alguns equipamentos municipais terão o horário de funcionamento alterado de quarta-feira (20) a domingo (24), ou até segunda-feira (25), caso também seja antecipado o feriado estadual pela Revolução Constitucionalista de 1932 (de 9 de julho).

Governo estadual e Prefeitura, entretanto, orientam para que cidadãos não saiam da cidade e mantenham-se em casa, já que o objetivo da medida é ampliar o distanciamento social e evitar a circulação do vírus. Prefeitos de cidades litorâneas terão apoio do Governo Estadual para restringir o acesso de veículos às cidades e praias.

Confira abaixo o funcionamento dos serviços municipais:

ABASTECIMENTO

As feiras livres serão realizadas normalmente.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os serviços de administração direta como as Supervisões de Assistência Social (SAS), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), e os Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP) permanecerão fechados durante os feriados (dias 20 e 21), ponto facultativo (dia 22) e no fim de semana (dias 23 e 24). Clique aqui e confira o funcionamento de cada unidade:

CIDADE SOLIDÁRIA

Os postos continuam recebendo as doações todos os dias, das 10h às 17h.

Clique aqui para saber mais informações sobre o programa e conferir os endereços dos postos de coleta.

DIREITOS HUMANOS

Clique aqui e confira o funcionamento das unidades.

ECOPONTOS

As unidades funcionam de segunda a sábado das 6h às 22h e aos domingos e feriados das 6h às 18h. Consulte as regras e endereços



EDUCAÇÃO

As aulas à distância estarão suspensas durante o feriado (se aprovada a antecipação do feriado estadual pela Revolução Constitucionalista, as aulas retornam na terça-feira, 26). Clique aqui e saiba mais

ESPORTES

Os Centros Esportivos continuam fechados por tempo indeterminado.

HOSPITAIS VETERINÁRIOS

Os hospitais veterinários, das zonas Norte e Leste, ficarão fechados na quarta (20) e na quinta (21). Na sexta (22) funcionarão normalmente. Todas as medidas foram adotadas para reduzir as aglomerações e diminuir a cadeia de transmissão do novo coronavírus, mantendo o distanciamento social.

– Atendimento voltado apenas às urgências e emergências;

– Limitação de acesso a apenas um munícipe por animal.

Consulte os endereços das unidades

PLANETÁRIOS

Os planetário do Ibirapuera e do Carmo permanecerão fechados

RODÍZIO MUNICIPAL

O Rodízio Municipal de Veículos ficará suspenso de quarta-feira (20) a domingo (24).

SAÚDE

Clique aqui e confira o funcionamento da rede de equipamentos de saúde do município.

SPTRANS

Clique aqui e confira como será o funcionamento nos postos de atendimento e lojas da SPTrans.

TRABALHO

As 13 unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), da Prefeitura de São Paulo, estarão fechadas nos dias 20, 21 e 22 de maio em decorrência da antecipação dos feriados. Clique aqui e saiba mais.

VERDE

Os parques municipais continuam fechados por tempo indeterminado.

A remoção de animais silvestres encontrados pela população pode ser feita pelo atendimento da Guarda Civil Ambiental, acionada pelo telefone 153.