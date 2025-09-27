Connect with us

Bancos de leite humano estão com estoques em situação crítica

18 horas ago

Os estoques dos bancos de leite humano estão em níveis alarmantemente baixos. O Lactare, primeiro banco de leite humano com foco em responsabilidade social e uma farmacêutica no Brasil e membro da rBLH – Rede Brasileira de Bancos de Leite, por exemplo, só conseguiu captar 50% da sua média histórica nos últimos 3 meses para atender os 10 hospitais públicos para os quais presta assistência.

As causas são diversas: a sazonalidade, a falta de informação adequada, o retorno às atividades laborais, a falta de conhecimento sobre onde e quando procurar um banco de leite e até o número de filhos da lactante (o medo da falta).

A consequência é direta: bebês prematuros e internados em UTIs neonatais, que não podem ser alimentados pelas próprias mães, correm risco de não receber o alimento mais seguro e completo para sua sobrevivência e desenvolvimento.

Enquanto o Brasil é referência mundial no modelo de banco de leite, enfrenta hoje uma escassez que ameaça justamente essa história de sucesso.

Dados de referência:

– O Brasil possui a maior rede de bancos de leite humano do mundo, reconhecida pela OMS e Unicef, com mais de 230 unidades e 215 postos de coleta (Fiocruz, RedeBLH).

– Só em 2024, mais de 220 mil litros de leite humano foram distribuídos, beneficiando cerca de 200 mil bebês prematuros e de baixo peso.

– Para cada 1 litro doado, em média 10 recém-nascidos podem ser alimentados.

– Em períodos de baixa doação, a oferta não chega a suprir nem metade da demanda, colocando UTIs neonatais em estado de alerta.

A doação de leite humano é um gesto de solidariedade silenciosa que salva vidas diariamente, mas que depende da consciência coletiva. Os bancos vivem agora uma corrida contra o tempo para garantir a alimentação de prematuros que não têm outra alternativa.

Endereços

Na zona sul paulistana, há vários endereços em que é possível fazer a doação de leite humano, bem como na região da avenida paulista. Confira alguns desses postos de coleta:

Banco de Leite Humano do Hospital São Paulo –HU/ UNIFESP: Rua dos Otonis, 683, Vila Clementino, Tel.: 11-5576-4891

Posto de Coleta de Leite Humano Amparo Maternal: Rua Loefgren, 101, Vila Clementino.

Banco de Leite Humano do Hospital Ipiranga: Avenida Nazaré, 28, 8 andar, Ipiranga. Telefone: 11-2067-7866

Banco de Leite Humano do Hospital do Servidor Público Estadual: Rua Pedro de Toledo, 1.800, 5º andar, Vila Clementino. Telefone: 11-4573-8172

Posto de Coleta de Leite Humano Chella e Moise Safra: Rua Napoleão de Barros, 754, 8º andar, Vila Clementino. Telefone: 11-5576-4107

Posto de Coleta da Maternidade Pro Matre Paulista: Rua Joaquim Eugêncio de Lima, 383, Bela Vista. Telefone: 11-3269-2279

Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Santa Joana: Rua Dr. Eduardo Amaro, 157, Paraíso.Telefone: 11-5080-6062

Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital do Coração – HCOR: Rua Desembargador Eliseu Guilherme , 123, Paraíso. Telefone: 11-3053-6611

Posto de Coleta do Hospital Maternidade Interlagos Waldemar Seyssel-Arrelia: Rua Leonor Alvim, 211, Cidade Dutra. Telefone: 11 – 5668-1240.

As datas e horários de funcionamento, bem como a listagem completa de postos de coleta no país, estão disponíveis em rblh.fiocruz.br/

