Banco de sangue pede doações

O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) coletou 543 bolsas de sangue em janeiro de 2022. O número é o menor registrado do estoque de bolsas desde o início da pandemia.

O pico das doações ocorreu em junho de 2021 com 1.176 doações, mais que o dobro da situação atual. Em 2021, o HSPE realizou 12.957 transfusões de sangue em pacientes em estado crítico de saúde, sendo 12% dos procedimentos no tratamento da infecção grave pelo novo coronavírus.

De acordo com os especialistas que atuam no Banco de Sangue do HSPE, o motivo da fase mais crítica está relacionado ao aumento dos casos de Covid-19 e ao período de férias escolares. “As bolsas de sangue são essenciais no tratamento de casos graves de Covid-19, neoplasias e cirurgias. De cada bolsa, conseguimos obter quatro hemocomponentes, que são destinados a pacientes com problemas relacionados à reposição de hemácias, plaquetas, plasma fresco e crioprecipitado”, explica o hematologista do HSPE, Dr. Fábio Lino.

Doe sangue

Os interessados em doar devem ter idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e estar bem alimentado na ocasião. A doação pode ser feita sem agendamento, basta apresentar documento com foto.

Pessoas vacinadas recentemente devem esperar de 48 horas, no caso da CoronaVac, a 7 dias, para os demais imunizantes, para realizar a coleta. O Banco de Sangue do HSPE funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, e aos sábados, das 8h às 16h. O prédio, que está localizado área externa do espaço Hospitalar, fica na Rua Pedro de Toledo, nº 1800.