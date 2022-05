Banco de Leite precisa de doações

Posto de coleta do banco de leite fica na Vila Clementino

O Dia Mundial de Doação de Leite Humano (19 de maio) é uma iniciativa para a proteção e promoção do aleitamento materno, voltada para a sensibilização da sociedade para a importância da doação de leite humano para os Bancos de Leite Humano (BLH).

O BLH é um serviço especializado em oferecer ações de apoio, proteção e promoção do aleitamento materno, dedicando-se à assistência ao binômio mãe/bebê durante o processo de amamentação. Além disso, executa atividades de coleta, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite materno doado por mães voluntariamente.

Este trabalho vem ao encontro com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS): que o aleitamento materno seja praticado exclusivamente até o sexto mês de vida do bebê, ou seja, não há a necessidade de oferecer nenhum outro alimento ou líquido, nem água. Após esse período, a introdução gradual de novos alimentos deve ser feita, e a amamentação mantida até os dois anos ou mais.

As crianças prematuras, devido à sua condição de saúde e de internação, têm dificuldade de sugar o alimento. O leite humano do banco de leite é a melhor opção para alimentação de crianças internadas que, por algum motivo, não podem ser amamentadas diretamente no seio materno. A doação de leite materno pode ser feita por mães saudáveis que estejam amamentando seus filhos. Embora o BLH da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) receba apoio de doadoras, atualmente, está com o estoque abaixo do ideal para suprir a necessidade de todas as crianças internados na UTI Neonatal e demais unidades pediátricas do Hospital São Paulo, hospital universitário (HSP/HU Unifesp).

Para doar

Se você é uma mulher saudável e apresenta produção láctea maior do que as necessidades de seu bebê, você pode ser uma doadora. Para isso, basta entrar em contato com o banco de leite humano mais próximo de seu domicílio para fazer a doação.

O Posto de Coleta (PC) do Banco de Leite, localizado no 8.° andar do HSP/HU Unifesp, ao lado da UTI Neonatal, é aberto às mulheres internadas em todos os setores do hospital e às funcionárias que desejam ser doadoras. O funcionamento do PC é das 8h às 12h e das 13h às 15h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Já o Banco de Leite Humano – Centro Ana Abrão, localizado na Rua dos Otonis, n.º 683, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sendo responsável pelas coletas domiciliares de doadoras externas ao HSP/Unifesp e ao atendimento às nutrizes com dificuldade no aleitamento materno.

Você pode ser doadora? Conhece alguma mulher que pode doar? Entre em contato pelo telefone (11) 5576-4848 (VoIPs 2817 / 2543), WhatsApp® (11) 94044-2802, e-mail aleitamento@unifesp.br ou pelo site aleitamento.unifesp.br. Um frasco de leite materno pode ajudar a alimentar até dez bebês. Juntos podemos fazer a diferença.

Regiões atendidas

Atualmente, a equipe do Banco de Leite Humano – Centro Ana Abrão da Unifesp atende os seguintes bairros: Vila Clementino, Vila Mariana, Vila Congonhas, Vila Mascote, Vila Uberabinha, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia, Vila Paulista, Paraíso, Jardim Paulista, Itaim Bibi, Brooklin, Brooklin Paulista, Campo Belo, Cidade Monções, Ibirapuera, Indianópolis, Moema, Chácara Inglesa, Saúde, Bosque da Saúde, Ana Rosa, Planalto Paulista e Vila Firmiano Pinto, Jabaquara, Mirandópolis, Saúde, São Judas, Vila da Saúde, Vila Guarani e Vila Gumercindo. Doadoras de outras localidades serão encaminhadas ao banco de leite de sua região.

Centro Ana Abrão

Assistência, Ensino e Pesquisa em Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano

aleitamento.unifesp.br