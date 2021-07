Baccio de Late tem quiosque no parque

Quem for ao parque do Ibirapuera agora terá mais uma opção gastronômica. Localizada em frente à Praça do Porquinho, a Bacio di Latte, gelateria de origem italiana, inaugurou seu segundo quiosque no Parque Ibirapuera. O novo espaço conta com mesas e cadeiras e busca oferecer ao consumidor a experiência das lojas físicas. O espaço funciona das 8 às 18h.

O Parque também tem as lanchonetes Sabor Ibira e Madureira estarão abertos das 7h às 18h. O Sabor Ibira, agora, oferece cervejas em seu menu, mas não é permitida a saída com garrafas de bebidas alcoólicas do espaço.

A Oakberry, Casa do Pão de Queijo e Nutty Bavarian estão abertos das 8h às 18h; enquanto que os espaços gastronômicos do Museu de a?rte Moderna tem outros horários: Prêt MAM (restaurante) funcionará das 12h30 às 17h30; Prêt MAM (Café) funcionará das 10h às 17h45. Já o Pão Bienal estará aberto das 8h às 18h.

Vendedores autônomos de bebidas, água de coco, alimentos e brinquedos: O atendimento é realizado das 6h às 18h.

Museus

O Ibirapuera também está com museus em funcionamento

O Museu de Arte Moderna (MAM) estará aberto das 12h às 17h30 e a entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). O ingresso pode ser adquirido no site do MAM ou diretamente na bilheteria do museu.

Já o horário do Museu Afro Brasil é das 11h às 16h e a entrada custa R$15 (inteira) e R$7,50 (meia). Para adquirir os ingressos é necessário acessar a página do Museu Afro Brasil

Outras opções de lazer

Caso os visitantes desejem descansar no gramado da Praça da Paz, a concessionária Urbia, responsável pelo parque, desenhou 40 círculos sustentáveis a fim de incentivar o distanciamento social e permitir o repouso e banho de sol.

Além disso, aos frequentadores que desejam andar de bicicleta no Parque, o Ibirapuera oferece, desde maio, a locação de triciclo infantil e família, além de handbikes, que são bicicletas acessíveis às pessoas com deficiência.

A locação desses modais pode ser feita nos portões 4, 6, 8, 9 e 10, de maneira tradicional ou via aplicativo com sistema dockless, que permite a devolução em qualquer ponto do Parque. O atendimento presencial é realizado das 8h às 18h, já via aplicativo ocorre já desde a abertura do Parque.