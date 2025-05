Avenida Santo Amaro está em segunda fase de obras para requalificação e melhoria da mobilidade e drenagem

O bra de Mobilidade, Urbanismo e Drenagem, a revitalização do Corredor Santo Amaro, na Zona Sul, está em sua segunda fase e faz parte do Programa Melhoramentos de São Paulo. Segundo a Prefeitura, essa iniciativa de desenvolvimento estratégico vai definir os rumos da capital paulista para as próximas gerações, assim como foi feito há 80 anos, quando São Paulo passou por uma era de grandes transformações que modelaram e definiram seu crescimento nas últimas décadas. O Jornal SP Zona Sul está abordando, a cada edição, uma das obras projetadas para a região.

Essa segunda fase prevê elaboração dos projetos executivos e execução de obras de requalificação da Av. Santo Amaro e Reforma do Corredor de ônibus Santo Amaro, no trecho Av. Afonso Braz até Rua Periquito. Também estão incluídas obras de drenagem, com um total de investimentos de R$ 84 milhões.

A obra já está em execução, com conclusão prevista para novembro desse ano. Os trabalhos começaram em janeiro passado, segundo a Prefeitura após um trabalho de comunicação com comerciantes e moradores. O trecho entre a Rua Afonso Braz e a Rua Periquito, na Vila Nova Conceição é menor do que foi feito anteriormente, de aproximadamente 400 metros.

Por isso, essa etapa do projeto de modernização da via será mais ágil e com menor impacto em relação à anterior, entregue em 2024.

A equipe de comunicação social da Prefeitura visitou estabelecimentos comerciais e residências ao longo do trecho a ser revitalizado, reforçando o diálogo com a população, disseminando as informações sobre as intervenções e sua importância para a melhorar as condições de fluidez e de transformar a via em um corredor mais moderno, eficiente e acessível, além de disponibilizar canais de atendimento para esclarecer dúvidas.

Com intervenções mais concentradas, essa parte da obra promete avanços para a infraestrutura e mobilidade da avenida em menos tempo.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está monitorando o trânsito nas imediações da Avenida Santo Amaro, nessa nova fase das obras de requalificação da avenida. Há rotas alternativas sugeridas e eventuais dúvidas ou orientações de trânsito podem ser solicitadas pelo telefone 156.

Drenagem

Entre as intervenções previstas, já estão em andamento escavações no eixo central da Av. Santo Amaro, entre a Av. Hélio Pellegrino e a Rua Afonso Braz, para a implantação de uma nova rede de drenagem, fundamental para melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir o risco de alagamentos.

O projeto inclui novas galerias de drenagem, pavimentação em concreto nas faixas exclusivas do corredor de ônibus, enterramento das redes de energia elétrica e telecomunicações, remoção de postes, calçadas acessíveis nos dois lados da via, iluminação pública em LED, sinalização renovada e paisagismo.

O investimento total nesse trecho é de R$ 49,5 milhões, abrangendo obras civis, a execução do plano de desvio de tráfego e a contratação da Enel para o enterramento da rede elétrica. Os recursos são provenientes da Operação Urbana Consorciada Faria Lima.

Fase 2B

As obras previstas para o corredor, ainda incluem a chamada fase 2B, com expectativa de ser concluída em um ano.

Serão intervenções urbanas no trecho compreendido entre a Rua Periquito e Av. Dos Bandeirantes, integrante da operação urbana Faria Lima.

Nessa nova etapa, haverá:

• Ampliação das calçadas;

• Enterramento de redes aéreas;

• Requalificação e reforma dos pavimentos;

• Melhorias na infraestrutura de transporte coletivo;

• Melhorias na sinalização e acessibilidade

Segundo a Prefeitura, os objetivos principais são melhorar a mobilidade e a segurança naquela região.

As intervenções incluem calçadas ampliadas, novo pavimento, iluminação, drenagem e enterramento de redes, beneficiando também os passageiros do transporte público e pedestres que circulam pela região. Esse terceiro trecho ainda está em fase de licitação.

Nova Santo Amaro

A Prefeitura entregou uma parte da requalificação da Avenida Santo Amaro, entre a Av. Juscelino Kubitschek e a Rua Afonso Braz, em 30 de abril de 2024.

A via foi repaginada após enterramento de fios, corredor e pontos de ônibus reformados, calçadas mais amplas e plantio de árvores, beneficiando 310 mil pessoas.